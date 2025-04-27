Зачисление в детсад станет труднее для детей иностранных граждан

В Минпросвещения РФ разработан проект приказа, согласно которому при зачислении детей иностранных граждан в детсад потребуется справка об отсутствии инфекционных заболеваний, представляющих опасность для окружающих.

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Вместе с такой медицинской справкой нужно будет предоставить документы, подтверждающих личность ребенка, законность его пребывания в РФ, родственные отношения с тем, кто подает заявление, документ о месте работы родителя и его СНИЛС. Документы должны быть на русском языке или сопровождаться нотариально заверенным переводом.

В случае отсутствия этих документов заявление не будет принято. Новые правила предлагается ввести до 28 июня 2026 года. Пока же для поступления детей-иностранцев в детсад достаточно справки о профилактическом осмотре (форма 026/у-2000).