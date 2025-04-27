Что делать, если ребенок бросает все на полпути

Психология мотивации и роль взрослого в формировании целеустремленности. «Я больше не хочу идти на занятия! Мне там скучно! Мне больше не нравится...» — каждому родителю знакомы эти фразы. Еще вчера ребенок с радостью бежал на занятия, рассказывал о своих успехах, а сегодня — слезы и отказ вообще куда-либо идти. Почему так происходит, «Газете.Ru» рассказала Марина Май, кандидат педагогических наук, руководитель центров «Арт Академия-Академия Отличностей».

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«Детская мотивация очень похожа на искру: быстрая, яркая, но легко гаснет. Дети часто могут очень-очень чего-то захотеть, но при первой же трудности могут быстро сдаться. Все потому, что у детей еще не сформирована волевая система, которая отвечает за действия, даже тогда, когда встречаются сложности. И без которой, соответственно, не может быть сформировано важнейшее качество людей успешных и тех, кто добивается многого — целеустремленности», — объяснила она.

Дети быстро сдаются, потому что не умеют терпеть фрустрацию — состояние, которое появляется тогда, когда желания не совпадают с возможностями. Первая же неудача воспринимается как катастрофа.

«Еще одна причина — ожидают "быстрые победы". Ведь детям кажется, что все должно получаться сразу. Нет видимого результата — особенно это касается сферы интеллектуального развития, где собственный прогресс не так ярко заметен, как, например, в спорте. Часто эти проявления встречаются у детей в возрасте с 4-х до 12 лет. В этот период дети очень эмоциональны, в то время как волевые усилия требуют "взрослой опоры"», — рассказала педагог.

Во-первых, родителям надо научиться обозначать рамки и границы дозволенного. Ребенку нужно объяснить, что нельзя бросать начатое просто так. Установите правило: «Ты ходишь минимум месяц. А потом мы вместе решим».

«Во-вторых, постарайтесь визуализировать путь. Организуйте с ребенком "доску достижений", где будете отмечать все его успехи. Для ребенка это важно. В-третьих, разговаривайте. Обсуждайте причины отказа вместе. Ведь за "не хочу" может быть скрыто множество причин-от страха перед сложностями и непониманием темы, до конфликтных ситуаций со сверстниками», — сказала она.

В случае, если стрессовые ситуации становятся регулярными и стабильными, ребенка настигает чувство апатии, это повод остановиться и подумать. Иногда смена деятельности — это не слабость, а осознанное взрослое решение. Главное здесь — не бросать все без анализа, а прийти к осмысленному решению.

«Учите ребенка "маленьким шагам", ведь именно из них состоит большой путь. Формируйте у него полезные привычки, и помните, что на это надо время. Каждая привычка формируется не ранее, через месяц-полтора регулярных действий. Цените маленькие победы. Помните, что дети учатся не на словах, а на примерах. Когда ребенок видит, что рядом есть взрослый, способный справляться со сложностями и неудачами и не опускать руки — он впитает это как норму. Именно поэтому важно не только говорить, но и показывать собственный пример», — отметила эксперт.

Еще один важный инструмент — совместные цели. Определите с ребенком общую цель. Например: «к папиному дню рождения организуем выставку из 15 твоих работ!» или «Через месяц приедет бабушка и ты прочтешь ей стих, который выучишь».