Названы причины расстройств пищевого поведения у детей

На это влияют длительное пользование интернетом, соцсети и компьютерные игры.

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Патология помолодела за последние десятилетия, отметила в эфире радиостанции «Говорит Москва» специалист по РПП Татьяна Захарова.

«Если 10-15 лет назад возраст первичных обращений и первичных проявлений [расстройств пищевого поведения — прим. ГМ] был в районе 13-14 и более лет, то сейчас мы можем говорить о первых проявлениях в восемь лет. Это ещё допубертатный период. Это, конечно, катастрофа. Я это связываю с тем, что дети большую часть своего времени проводят в интернете, в соцсетях, в компьютерных играх и оказываются жертвами телообразующей культуры, которая восприятие образа тела».

Ранее психолог Елена Соловьёва отнесла соблюдение диет к насильственному поведению. Не стоит заниматься «самонаказанием». Важно видеть разницу между дисциплиной и умышленным причинением себе физического вреда.