Что полезнее для детского мозга — экран или книга

Новое исследование, опубликованное в журнале Developmental Science, показало, что мозг дошкольников работает иначе, когда им читают книгу, по сравнению с просмотром историй на экране. Это подчеркивает важность чтения для развития детей.

© Naukatv.ru

Исследование, в котором участвовали 28 детей в возрасте 3–6 лет, сравнивало их мозговую активность во время двух занятий: живого чтения книги и просмотра истории на компьютере с аудиозаписью. Истории были подобраны по длине, словарю и содержанию. Во время чтения экспериментатор сидел рядом с ребенком, а экранное повествование было одиночным. Активность мозга измерялась с помощью спектроскопии, фиксирующей изменения в оксигенации крови.

Живое чтение вызвало значительную активацию в правом височно-теменном соединении — области, связанной с совместным вниманием и пониманием намерений других. Эта зона активна, когда дети улавливают эмоции или жесты читающего. Экранное время таких эффектов не показало, демонстрируя равномерную активность в обоих полушариях без яркой социальной вовлеченности.

«Чтение книг побуждает детей фокусироваться на эмоциях и внимании читающего», — отметила ведущий автор исследования Сара Хаттон.

Это открытие важно, так как чтение книг поддерживает развитие языка, словарного запаса и социальных навыков у дошкольников. Экранное время, напротив, связано с задержками в языковом развитии и слабыми связями в зонах мозга, отвечающих за грамотность. Исследование впервые напрямую сравнило нейронные эффекты этих занятий, показав, что живое чтение стимулирует социальные процессы, критичные для раннего развития.

Интересно, что правосторонняя активация при чтении отражает чувствительность детей к голосу и мимике взрослого, даже в контролируемых условиях. Экранное повествование, лишенное живого контакта, больше нагружает языковую обработку, но меньше — социальные связи. Это подтверждает, что совместное чтение создает прочную основу для общения и обучения.

Авторы отмечают, что результаты подчеркивают ценность живого чтения для развития мозга и рекомендуют ограничивать пассивное экранное время у дошкольников, отдавая предпочтение книгам.