Минпросвещения проверит питание в детских лагерях

Впервые в истории российские детские лагеря пройдут масштабную проверку по организации и качеству питания в ходе летней кампании, заявил первый заместитель министра просвещения Александр Бугаев.

По его словам, мониторинг питания во всех детских лагерях России впервые будет проведен Министерством просвещения, передает РИА «Новости».

По словам Бугаева, показатели по питанию впервые включили в мониторинг летней оздоровительной кампании. Он отметил:

«Впервые мы включили в мониторинг летней кампании показатели по питанию. И мы будем понимать все вплоть об организации, которая находится на аутсорсинге к концу этой летней оздоровительной кампании».

Чиновник подчеркнул, что ранее такого всеобъемлющего анализа не проводили и теперь появится объективная картина по вопросам питания в лагерях, что позволит сделать соответствующие выводы.

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