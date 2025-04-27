Минпросвещения объявило о полном анализе питания в детских лагерях

Деловая газета "Взгляд"

Впервые в истории российские детские лагеря пройдут масштабную проверку по организации и качеству питания в ходе летней кампании, заявил первый заместитель министра просвещения Александр Бугаев.

Минпросвещения проверит питание в детских лагерях
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По его словам, мониторинг питания во всех детских лагерях России впервые будет проведен Министерством просвещения, передает РИА «Новости».

По словам Бугаева, показатели по питанию впервые включили в мониторинг летней оздоровительной кампании. Он отметил:

«Впервые мы включили в мониторинг летней кампании показатели по питанию. И мы будем понимать все вплоть об организации, которая находится на аутсорсинге к концу этой летней оздоровительной кампании».

Чиновник подчеркнул, что ранее такого всеобъемлющего анализа не проводили и теперь появится объективная картина по вопросам питания в лагерях, что позволит сделать соответствующие выводы.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в Пермском крае задержали владельца кафе, где посетители отравились шаурмой, в Приангарье после отравления готовой едой в кафе госпитализировали 31 человека, а в Новосибирской области произошло массовое отравление суши и роллами.

Дети
Александр Бугаев
Минпросвещения России