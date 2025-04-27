Как заподозрить и распознать пищевую аллергию у ребенка

Пищевая аллергия стала одним из главных триггеров молодых родителей, и неспроста. В последнее время она проявляется у все большего числа детей. Впервые аллергические реакции могут дать о себе знать еще в период введения прикорма, однако не всякая сыпь после «проб» новых продуктов должна быть поводом для тревоги. Детский гастроэнтеролог Александра Метелина в беседе с WomanHit пояснила, как отличить аллергию от других реакций организма и зачем малышам нужно давать потенциально аллергенную пищу.

Высыпания — не равно «аллергия»

«Во-первых, важно различать истинную аллергию и непереносимость продуктов. Под непереносимостью чаще всего понимаются либо псевдоаллергические реакции (например, на гистаминолиберины), либо реакции по клеточному типу. Последние тоже являются формой аллергии, но, в отличие от IgE-опосредованных реакций, могут быть временными и проходить с возрастом», — говорит врач.

Покраснение щечек у ребенка вполне может быть и следствием реакции на контакт с едой. Во время прикорма у малышей часто появляется сыпь, никак не связанная с пищей. Это и ответ «кожи» на неправильно выбранный стиральный порошок, и вирусные высыпания, и банальная потница.

«Умеренные высыпания не требуют отмены прикорма и ожидания идеального состояния кожи, — предупреждает эксперт. — Прикорм можно продолжать, корректируя рацион».

Наиболее аллергенные продукты

Вопреки расхожему мнению, самыми частыми аллергенами являются белковые продукты, а не фрукты или ягоды. В первую очередь это:

молоко и молочные продукты;

яйцо;

рыба;

глютен (пшеница);

орехи, соя;

мед.

Гастроэнтеролог рекомендует не отказываться от введения потенциально «опасных» продуктов. Напротив, их даже нужно давать малышу в небольших количествах.

«Введение аллергенных продуктов в рацион до года — доказанный способ снизить риск аллергии в будущем», — говорит медик.

Когда нужно сдавать анализы

Если аллергические реакции не прекращаются, а методом исключения аллерген выявить не получается, есть подозрения на пыльцевую или бытовую аллергию, появилась сыпь неясной природы, то лучше пройти обследование.

Доступные методы:

ИммуноКап (аллергопанели, IgE к конкретным аллергенам).

Кожные пробы (ограничены по возрасту и числу аллергенов).

Общий IgE и эозинофильный катионный белок — не всегда информативны, особенно у детей младше года.

Элиминационная диета — остается важнейшим методом диагностики: если продукт исключен и симптомы ушли, это подтверждает диагноз, даже если анализы отрицательные.

«У младенцев преобладают клеточные реакции, а не IgE. Поэтому анализы могут не показать аллергию, хотя она есть. В таких случаях результаты анализов не отменяют клиническую картину — лечение назначается по факту, а не по цифрам», — добавляет Александра.

Чего делать точно не надо

Некоторые родители при малейшем подозрении на аллергию совершают типичные ошибки: везут ребенка сдавать анализ IgG к продуктам (это антитела памяти, они не указывают на аллергию), сдают кал малыша на дисбактериоз и глистов, которые ничего не скажут о причине сыпи и зуда. Этого делать не нужно во избежание траты сил, денег и времени.