Как и чем лечить запоры у детей

Запор у детей — это не просто редкая дефекация. Это комплексное функциональное расстройство, которое может существенно повлиять на физическое и психоэмоциональное состояние ребенка. Проблема особенно распространена среди детей дошкольного возраста и составляет до 95% всех случаев запоров у здоровых детей старше года. Гастроэнтеролог Любовь Лаврова в беседе с изданием WomanHit рассказала, как распознать и чем лечить патологию. А также перечислила «запрещенные приемы», которые не просто не избавят от проблемы, но могут и навредить.

Как выявить патологию

Заподозрить запор можно, если присутствуют два и более из следующих симптомов в течение минимум одного месяца:

Дефекация дважды в неделю или реже;

В анамнезе сознательное сдерживание стула или позы, характерные для подавления позывов к дефекации;

Болезненная или затрудненная дефекация;

Стул большого диаметра, способный засорить унитаз;

Недержание кала (энкопрез) у детей, приученных к горшку;

Наличие большого количества каловых масс в прямой кишке.

Откуда берутся функциональные запоры

«Частой причиной становится поведенческое сдерживание дефекации после неприятного опыта — болезненного или затрудненного стула, — предупреждает медик. — В ответ ребенок начинает подавлять позывы, что приводит к повышенному всасыванию воды в кишечнике и образованию плотных, сухих каловых масс. Это, в свою очередь, усиливает болезненность акта дефекации, формируя порочный круг».

Отличия острого и хронического запора

Важно различать основные разновидности запоров у детей, чтобы выбрать верную тактику лечения, а в последующем и профилактики. При остром течении симптомы проявляют себя менее 8 недель, запор при этом поддается кратковременному лечению. При хроническом варианте (от 3 месяцев и более) необходим комплексный, поэтапный подход, включающего медикаментозную, поведенческую и диетологическую терапию.

Этапы лечения

В первую очередь необходимо уделить внимание устранению каловых масс в случаях с энкопрезом и переполненной прямой кишкой. Уже после этого можно вводить соответствующие препараты: Макрогол (0,4–0,8 г/кг в сутки, макс. 1,5 г/кг), Лактулозу (1 мл/кг), глицериновые свечи (только при очень плотном стуле).

Важно внести коррективы в питание и образ жизни ребенка. В рационе должны преобладать продукты с высоким содержанием клетчатки, достаточное количество жидкости (пример: 960 мл/день для ребёнка 10 кг). Самым маленьким в прикорм стоит добавлять фруктовые пюре (чернослив, яблоко), ячменную кашу, соки с сорбитолом. Нужно не забывать и о физической активности и регулярном массаже живота.

Гастроэнтеролог советует уделить внимание и поведенческой терапии. К туалету ребенка нужно приучать мягко, без принуждения. Лучше установить негласный режим, когда 2—3 раза в день после еды малыш идет на горшок или унитаз. Поза при сидении должна быть удобной. При высоком унитазе важно использовать подставку под ноги.

Что точно не поможет

Любовь Лаврова не рекомендует оказывать давление на ребенка при затруднениях со стулом.

«Не следует говорить: „Пока не покакаешь — не выйдешь“ или „Ты опять обкакался“. Вместо этого важно поощрять расслабление, поддерживать игровую атмосферу и положительное отношение к акту дефекации», — говорит медик.

Что касается бесполезных медицинских препаратов и обследований, тут врач называет пробиотики, антибиотики и желчегонные, которые не являются средствами лечения запора. Не советуют специалисты применять клизмы, бисакодил и минеральное масло, чтобы спровоцировать желание сходить в туалет.