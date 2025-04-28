В России создали «Диму» для работы с детьми с аутизмом

В России разработан робот-помощник для работы с детьми с расстройствами аутистического спектра.

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Учёные Камчатского государственного университета представили нового робота по имени «Дима», предназначенного для психокоррекционной работы с детьми, страдающими расстройствами аутистического спектра. Этот робот оснащён системой, которая позволяет загружать и адаптировать обучающие программы в зависимости от потребностей каждого ребёнка. Особенность разработки заключается в способности объективно оценивать эффективность занятий с помощью функции сбора статистики.

Робот «Дима» имеет встроенный конструктор образовательного контента, который позволяет педагогам и психологам создавать и изменять тесты без привлечения программистов. Это делает устройство удобным для использования в разных учреждениях, таких как школы и центры психологической помощи. Важной частью работы робота является функция автоматического сбора данных: программа отслеживает выполненные задания, правильность ответов и динамику улучшений, что позволяет точно оценить прогресс ребёнка.

Команда разработчиков рассматривает каждую работу с роботом как диагностический цикл. После месяца занятий можно увидеть, есть ли прогресс, и если результаты положительные, работу продолжают, а в случае отсутствия улучшений — ищут другие подходы. В будущем учёные планируют сертифицировать робота как учебное пособие и включить образовательную робототехнику в программу подготовки психологов.