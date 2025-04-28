Стоматолог предупредил, почему необходимо лечить молочные зубы

Они влияют на формирование коренных.

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Затягивать с терапией нельзя. Об этом в эфире радиостанции «Говорит Москва» рассказал стоматолог-хирург Владимир Маркевич.

«Молочные зубы нужно лечить для того, чтобы правильно сформировались постоянные, чтобы они выросли в нужном положении в нужное время. Если не лечить молочные, они будут заболевать, воспаляться, появятся гной, абсцессы, повредится зачаток постоянного зуба. Так человек может остаться даже без зуба: он либо не прорежется, либо прорежется не до конца. Поэтому молочные зубы обязательно нужно лечить».​

Ранее стоматолог призвала ухаживать за полостью рта ребёнка с появлением первого зуба. Это предотвратит развитие кариеса, отметила врач Ольга Богачёва.