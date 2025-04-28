Эксперты заявили об опасном воздействии крика на мозг детей

Эксперты объясняют британским депутатам, что крики родителей могут изменить мозг ребенка. Они утверждают, что воздействие словесных оскорблений приводит к биологическим изменениям и может повысить вероятность психического расстройства

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То, что родители кричат на них, изменяет мозг детей и повышает вероятность того, что они будут страдать психическими расстройствами и с трудом поддерживать дружеские отношения, - об этом депутатам британского парламента в понедельник решили рассказать специалисты.

Словесные оскорбления со стороны взрослых могут лишить детей возможности получать удовольствие и заставят воспринимать окружающий мир как угрозу, утверждают эксперты в области детского развития и психического здоровья.

“Будучи детьми, мы верим в то, что нам говорят, глубоко вкладывая слова взрослых в наше понимание самих себя и окружающего мира. Когда эти слова носят враждебный, унизительный характер, они могут иметь последствия на всю жизнь”, - говорит профессор Имон Маккрори, клинический психолог, исполнительный директор благотворительной организации по охране психического здоровья Анны Фрейд и профессор неврологии развития и психопатологии в Университетском колледже Лондона (UCL). - Они могут глубоко повлиять на наше самоощущение и на то, чувствуем ли мы себя привлекательными и уверенными в том, что можем ориентироваться в непредсказуемом мире. Как клинический психолог, я вижу на примере своих клиентов, как детские переживания – как негативные, так и позитивные – формируют то, кем они становятся. Критические слова, полученные взрослыми в детстве, во многом определяют их последующую тревогу, боль и огорчения, даже если они потратили десятилетия, пытаясь доказать, что эти слова неверны”.

Сканирование мозга детей, проведенное Маккрори с помощью функциональной магнитно-резонансной томографии, показало, что “длительное воздействие жестокого обращения, включая словесные оскорбления, приводит к значительным биологическим изменениям в структуре и функциях мозга”.

Это может изменить как схемы “угрозы”, так и схемы “вознаграждения” в мозге ребенка, которые играют ключевую роль в том, чтобы помогать ему ориентироваться в мире, а также в построении и поддержании отношений.

“Наши визуализационные исследования показывают, как жестокое обращение, в том числе словесное, может изменить мозг ребенка таким образом, что мир воспринимается как более опасное место”, - отмечает Маккрори.

Дети, подвергшиеся словесным оскорблениям, могут начать неверно истолковывать нейтральные шутки, взгляды или выражения лица как угрожающие, и это может привести к тому, что они перестанут поддерживать социальные контакты или начнут нападать, чтобы защитить себя, добавил он.

Маккрори и другие ведущие эксперты решили предупредить британских политиков о том, что словесные оскорбления в адрес детей со стороны родителей, учителей и руководителей организаций в младенческом, детском и подростковом возрасте являются “широко распространенными и неизбирательными” и “наиболее распространенной формой жестокого обращения с детьми”.

Всемирная организация здравоохранения рассматривает эмоциональное насилие, включая словесные оскорбления, как основную форму жестокого обращения с детьми и насилия в отношении них, пишет The Guardian.

Согласно исследованию, проведенному в 2023 году, двое из пяти детей (41%) в Великобритании время от времени или регулярно подвергаются словесным оскорблениям.

Встреча экспертов с британскими парламентариями, организованная благотворительной организацией Words Matter, является частью усилий, направленных на то, чтобы “вывести словесные оскорбления из тени и уделить им такое же внимание, как и другим формам жестокого обращения”, - сказал профессор Питер Фонаги, глава отделения психологии и языковых наук в Калифорнийском университете.

“Это одна из наиболее предотвратимых причин проблем с психическим здоровьем. Грубые слова могут серьезно ослабить основы мозга в процессе развития”, - сказал он. “Дети нуждаются в добром, поддерживающем общении со стороны взрослых. Это жизненно важно для формирования их личности и эмоциональной устойчивости”.

Андреа Данезе, профессор детской и подростковой психиатрии Королевского колледжа Лондона, отмечает:

“Слова могут навредить благополучию и развитию ребенка и оставить психологические шрамы на всю жизнь. Ободряющие слова могут вдохновить ребенка на обучение, восстановление после неудач и превращение в полноценного взрослого человека. Но словесные оскорбления могут исказить понимание молодым человеком того, кто он такой и какова его роль в мире”.

Шарон Ходжсон, член парламента от лейбористской партии и бывший теневой министр здравоохранения, которая спонсировала это мероприятие, заявила, что словесные оскорбления, которые могут включать в себя очернение ребенка и обзывание его “глупым”, слишком долго оставались “под прицелом” и нанесли “значительный и долговременный вред”.

Эксперты из США и Великобритании ранее заявляли, что словесные оскорбления могут быть такими же разрушительными, как физическое или сексуальное насилие, констатирует The Guardian.

Джессика Бонди, основательница организации Words Matter, призвала министров действовать.