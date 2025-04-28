Эксперты заявили об опасном воздействии крика на мозг детей

Эксперты обрисовали опасное воздействие крика родителей на мозг детей
Эксперты объясняют британским депутатам, что крики родителей могут изменить мозг ребенка. Они утверждают, что воздействие словесных оскорблений приводит к биологическим изменениям и может повысить вероятность психического расстройства
То, что родители кричат на них, изменяет мозг детей и повышает вероятность того, что они будут страдать психическими расстройствами и с трудом поддерживать дружеские отношения, - об этом депутатам британского парламента в понедельник решили рассказать специалисты.
Словесные оскорбления со стороны взрослых могут лишить детей возможности получать удовольствие и заставят воспринимать окружающий мир как угрозу, утверждают эксперты в области детского развития и психического здоровья.
“Будучи детьми, мы верим в то, что нам говорят, глубоко вкладывая слова взрослых в наше понимание самих себя и окружающего мира. Когда эти слова носят враждебный, унизительный характер, они могут иметь последствия на всю жизнь”, - говорит профессор Имон Маккрори, клинический психолог, исполнительный директор благотворительной организации по охране психического здоровья Анны Фрейд и профессор неврологии развития и психопатологии в Университетском колледже Лондона (UCL). - Они могут глубоко повлиять на наше самоощущение и на то, чувствуем ли мы себя привлекательными и уверенными в том, что можем ориентироваться в непредсказуемом мире. Как клинический психолог, я вижу на примере своих клиентов, как детские переживания – как негативные, так и позитивные – формируют то, кем они становятся. Критические слова, полученные взрослыми в детстве, во многом определяют их последующую тревогу, боль и огорчения, даже если они потратили десятилетия, пытаясь доказать, что эти слова неверны”.
Сканирование мозга детей, проведенное Маккрори с помощью функциональной магнитно-резонансной томографии, показало, что “длительное воздействие жестокого обращения, включая словесные оскорбления, приводит к значительным биологическим изменениям в структуре и функциях мозга”.
Это может изменить как схемы “угрозы”, так и схемы “вознаграждения” в мозге ребенка, которые играют ключевую роль в том, чтобы помогать ему ориентироваться в мире, а также в построении и поддержании отношений.
“Наши визуализационные исследования показывают, как жестокое обращение, в том числе словесное, может изменить мозг ребенка таким образом, что мир воспринимается как более опасное место”, - отмечает Маккрори.
Дети, подвергшиеся словесным оскорблениям, могут начать неверно истолковывать нейтральные шутки, взгляды или выражения лица как угрожающие, и это может привести к тому, что они перестанут поддерживать социальные контакты или начнут нападать, чтобы защитить себя, добавил он.
Маккрори и другие ведущие эксперты решили предупредить британских политиков о том, что словесные оскорбления в адрес детей со стороны родителей, учителей и руководителей организаций в младенческом, детском и подростковом возрасте являются “широко распространенными и неизбирательными” и “наиболее распространенной формой жестокого обращения с детьми”.
Всемирная организация здравоохранения рассматривает эмоциональное насилие, включая словесные оскорбления, как основную форму жестокого обращения с детьми и насилия в отношении них, пишет The Guardian.
Согласно исследованию, проведенному в 2023 году, двое из пяти детей (41%) в Великобритании время от времени или регулярно подвергаются словесным оскорблениям.
Встреча экспертов с британскими парламентариями, организованная благотворительной организацией Words Matter, является частью усилий, направленных на то, чтобы “вывести словесные оскорбления из тени и уделить им такое же внимание, как и другим формам жестокого обращения”, - сказал профессор Питер Фонаги, глава отделения психологии и языковых наук в Калифорнийском университете.
“Это одна из наиболее предотвратимых причин проблем с психическим здоровьем. Грубые слова могут серьезно ослабить основы мозга в процессе развития”, - сказал он. “Дети нуждаются в добром, поддерживающем общении со стороны взрослых. Это жизненно важно для формирования их личности и эмоциональной устойчивости”.
Андреа Данезе, профессор детской и подростковой психиатрии Королевского колледжа Лондона, отмечает:
“Слова могут навредить благополучию и развитию ребенка и оставить психологические шрамы на всю жизнь. Ободряющие слова могут вдохновить ребенка на обучение, восстановление после неудач и превращение в полноценного взрослого человека. Но словесные оскорбления могут исказить понимание молодым человеком того, кто он такой и какова его роль в мире”.
Шарон Ходжсон, член парламента от лейбористской партии и бывший теневой министр здравоохранения, которая спонсировала это мероприятие, заявила, что словесные оскорбления, которые могут включать в себя очернение ребенка и обзывание его “глупым”, слишком долго оставались “под прицелом” и нанесли “значительный и долговременный вред”.
Эксперты из США и Великобритании ранее заявляли, что словесные оскорбления могут быть такими же разрушительными, как физическое или сексуальное насилие, констатирует The Guardian.
Джессика Бонди, основательница организации Words Matter, призвала министров действовать.
“Неврология ясно показывает, что словесные оскорбления наносят серьезный вред развивающемуся мозгу детей. Если правительство действительно хочет вырастить самое здоровое поколение в истории, борьба со словесными оскорблениями должна стать основной частью национальной стратегии охраны психического здоровья”, - сказала она.