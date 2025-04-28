Усилится ли тенденция позднего материнства в России

По словам кандидата психологических наук Ларисы Овчаренко, прозвучавшим в эфире радио Sputnik, в связи с увеличением верхних возрастных границ, озвученных Всемирной организацией здравоохранения, в молодежной среде России может соответственно повыситься уровень инфантилизма, что подтолкнет женщин к более позднему рождению детей.

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«...Раньше предполагали, что к 13-14 годам, к пубертатному возрасту, структуры мозга получают свое окончательное финальное развитие, то все исследования сейчас показывают, что мозг формируется до 20-21 года… И в этой связи происходит разрыв биологического и психологического возрастов. Также увеличивающаяся продолжительность жизни тоже заставляет пересматривать возрастные группы», – считает Овчаренко.

По мнению эксперта, с учетом национальных особенностей нашей страны, когда дети проживают с родителями и после совершеннолетия, уровень их несамостоятельности будет только усиливаться в угоду социальному и профессиональному становлению, а с учетом официального «продления молодости», семейные ценности и рождение потомства вполне могут отойти и на второй план.