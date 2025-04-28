В Совфеде потребовали дополнить школьную программу истории

В Совфеде предложили внести в учебники операцию по освобождению Курской области от ВСУ
Эту тему необходимо отразить и в вопросах ЕГЭ, заявила сенатор Наталья Косихина.
Она отметила, что стойкость военнослужащих, добровольцев и местных жителей заслуживает уважение и восхищение.
«Молодое поколение должно знать и помнить о подвигах наших воинов», — подчеркнула член Совета Федерации.
В субботу начальник Генштаба Вооружённых сил России Валерий Герасимов доложил президенту Владимиру Путину о завершении операции по освобождению Курской области от украинских подразделений.