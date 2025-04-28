Опубликованы открытые варианты ЕГЭ-2025

Федеральный институт педагогических измерений (ФИПИ) опубликовал открытые варианты ЕГЭ-2025. Об этом сообщили на сайте Рособрнадзора.

Уточняется, что разместили варианты контрольных материалов экзамена по 15 предметам.

"Эти варианты были в числе тех, что были предложены участникам досрочного периода ЕГЭ", – говорится в сообщении.

В ведомстве отметили, что публикация вариантов тестирования даст выпускникам дополнительную возможность подготовиться к ЕГЭ и потренироваться в выполнении экзаменационных работ 2025 года, которые использовались во время досрочного периода экзаменов.

Ранее Рособрнадзор рекомендовал регионам останавливать строительные и любые другие шумные работы рядом с пунктами проведения ЕГЭ. Глава ведомства Анзор Музаев также сообщил, что от парламентариев звучали предложения относительно порядка проведения ЕГЭ, инструктажа общественных наблюдателей и организаторов.

Музаев рассказал, что представители родителей смогут находиться в пункте сдачи экзаменов, чтобы следить за соблюдением прав выпускников и условий.