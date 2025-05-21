Как понять самые сложные темы на ЕГЭ

Экзаменационная подготовка — всегда стресс. Но самая большая сложность для учеников — разобраться в темах, которые кажутся непреодолимыми. Как выделить ключевые моменты? На что тратить больше времени? Как понять, с чего вообще начинать?

Эти вопросы регулярно задают и школьники, и их родители. Ангелина Усенкова, преподаватель биологии онлайн-школы ЕГЭLand, поделилась с "Рамблером" универсальными стратегиями, которые помогут справиться с самыми сложными темами на экзаменах.

Начните с кодификатора

Первый шаг в подготовке — это не учебник и даже не видеолекции, а кодификатор. Этот документ опубликован на сайте ФИПИ и содержит полный перечень тем, которые могут встретиться на экзамене. Вы не потратите время на то, чего в экзамене вообще не будет и сможете объективно оценить свои знания: что уже понятно, а над чем нужно работать. Ангелина Усенкова Преподаватель биологии онлайн-школы ЕГЭLand

Распечатайте кодификатор или сохраните его в телефоне. Отмечайте галочками темы, которые уже освоили, а сложные оставляйте для более детальной проработки.

Выделите слабые и сильные темы

Следующий шаг — честно оценить, какие темы даются легко, а какие вызывают сложности. Если до экзамена остается полгода и больше, прорабатывайте материал равномерно: сложные темы чередуйте с более простыми, чтобы не терять мотивацию. Если осталось мало времени, сосредоточьтесь на тех темах, где точно сможете набрать баллы. Распыляться на весь материал в последний месяц — не лучшая идея. Ангелина Усенкова Преподаватель биологии онлайн-школы ЕГЭLand

Допустим, в биологии базовые темы — это строение клетки, основные процессы жизнедеятельности. Они встречаются в большинстве заданий. Разобрав их, вы уже обеспечите себе уверенность в части вопросов.

Решайте задания из актуальных источников

Многие школьники допускают ошибку, готовясь по устаревшим материалам. Например, сборники 2013–2014 годов уже не актуальны: с тех пор формат экзаменов изменился.

Что можно делать:

использовать ФИПИ: в открытом банке заданий публикуются примеры реальных вопросов,

решать пробники последних лет, опубликованные на образовательных платформах,

искать тематические сборники заданий, но проверять, соответствуют ли они актуальному формату экзамена.

Начинайте с самых простых вопросов, где требуется логика и базовые знания, а затем переходите к более сложным.

Используйте ассоциации и реальные примеры

Запоминать сложные темы легче, если связывать их с жизненными ситуациями. В истории – ассоциировать даты с событиями из фильмов или книг. В биологии – представлять процессы, которые происходят в вашем организме. В физике – моделировать явления на примере бытовых приборов. Если тема кажется абстрактной, попробуйте объяснить ее другому человеку. Даже если собеседник ничего не знает по предмету, сам процесс объяснения помогает структурировать знания. Ангелина Усенкова Преподаватель биологии онлайн-школы ЕГЭLand

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Делайте акцент на повторение

Учить тему один раз — бесполезно. Информация быстро забывается, если ее не повторять.

Используйте интервальный метод: вернитесь к теме через 2 дня, затем через неделю, потом через месяц.

Применяйте карточки: приложения вроде Quizlet помогут быстро закрепить теорию.

Чередуйте форматы: сначала прочтите теорию, затем прорешайте тесты, после этого перескажите тему вслух.