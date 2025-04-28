«Патриотическое воспитание» предложили сделать обязательным в школах

С инициативой выступил глава комитета по обороне и безопасности Владимир Булавин.

По словам сенатора, российско-украинский конфликт выявил «ряд проблем в общественных отношениях в стране».

«Это касается патриотического воспитания молодёжи и защиты исторической правды о Великой Отечественной войне, особенно в тех условиях, когда Запад снова объединяется против России», — заявил Булавин в интервью «Парламентской газете».

Как подчеркнул сенатор, сейчас занятия по военно-патриотическому воспитанию проходят факультативно. Эту ситуацию нужно менять, уверен он.