Определены дополнительные даты для ЕГЭ-2025

Минпросвещения РФ и Рособрнадзор совместным приказом установили дополнительные даты ЕГЭ-2025 по математике базового и профильного уровней - 26 мая и по русскому языку - 29 мая. Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

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Ранее для ЕГЭ по русскому языку была определена одна дата - 30 мая, по математике базового и профильного уровней - 27 мая.

Основной период ЕГЭ в 2025 году пройдет с 23 мая по 4 июля, 3 и 4 июля будут днями пересдач. Так, 23 мая пройдут экзамены по истории, литературе, химии, 2 июня - по обществознанию и физике, 5 июня - биологии, географии и письменной части по иностранным языкам. Экзамены по информатике и устная часть иностранных языков пройдут 10 и 11 июня. Резервными днями сдачи экзаменов определены 16-20 июня и 23 июня. 3 и 4 июля станут днями пересдач.