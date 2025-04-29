Пять вопросов о новой возможности поступить в вуз без ЕГЭ

Владимир Путин подписал закон, разрешающий выпускникам колледжей поступать в вузы без сдачи Единого государственного экзамена (ЕГЭ) только на схожие специальности. Ответственный секретарь приемной комиссии МГТУ имени Н. Э. Баумана Иван Сидельников ответил на пять главных вопросов «Вечерней Москвы» на эту тему.

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Вопрос № 1: Какова основная цель принятия этого закона?

Основная цель — дать возможность получения глубоких знаний в определенной профессиональной сфере, что позволяет выпускнику стать высококвалифицированным специалистом и понимать не только теоретические аспекты, но и практические.

Вопрос № 2: Какие проблемы системы образования он решает?

Если внимательно ознакомиться с программами вступительных испытаний, то становится очевидно, что надо быть действительно подготовленным абитуриентом, чтобы выдержать конкуренцию с ребятами, сдающими ЕГЭ после школы, к которому они готовятся около двух лет. Поэтому нововведение определенно положительно скажется на уровне подготовки ребят, поступивших в университет после колледжа или техникума.

Вопрос № 3: Ожидается ли изменение количества поступающих?

Не думаю, что нововведение повлияет на число абитуриентов. В общей совокупности в 2024 году в Москву подали документы 209 человек, а поступили 46. В Калужский и Мытищинский кампусы МГТУ имени Н. Э. Баумана суммарно были зачислены 50 человек из 76. Эти данные говорят о том, что процент поступающих после колледжа в наш вуз был невелик, поэтому существенных изменений мы не ожидаем: это разные образовательные треки — среднее профессиональное образование и высшее образование.

Вопрос № 4: Будут ли вузы разрабатывать специальные программы адаптации для выпускников колледжей, поступивших на схожие специальности?

Наоборот, тот факт, что ребята уже знакомы со специальностью, будет давать им преимущество перед теми абитуриентами, которые поступают в университет после школы. Поэтому мы считаем, что введение таких программ излишне, а с учетом того, что количество поступающих ребят невелико, попросту на них будет очень мало студентов. Ведь, вероятно, они не очень подойдут для ребят, которые приходят после школы.

Вопрос № 5: Изменится ли структура подготовки специалистов в вузах?

На данный момент кардинальных изменений не планируется. Необходимо смотреть динамику поступающих после среднего специального учебного заведения на протяжении нескольких лет, чтобы понимать запросы ребят и их потребности, и затем уже принимать решения о необходимости адаптации программы.

В целом трек среднего профессионального образования направлен на получение профессии и начало трудовой деятельности, поэтому пытаться массово направлять ребят в университеты просто нецелесообразно: они уже обладают теми навыками, которые в данный момент ожидает от них рынок труда.

Прямая речь

Михаил Гордин, ректор МГТУ имени Н.Э. Баумана:

«Новый закон мотивирует ребят серьезнее подходить к выбору профессии. Если ты пошел на сварщика — потом в вуз возьмут только на сварочные технологии, а не на юриспруденцию. Это логично: углубляешь знания, а не начинаешь с чистого листа на новом направлении. А если парень в 16 лет пошел, скажем, на повара, а в 20 осознал, что его призвание в робототехнике — тоже реально! Можно подготовиться и поступать через ЕГЭ».

С апреля этого года был принят федеральный закон о расширении доступности среднего профессионального образования. Столичный регион вошел в число первых субъектов, где уже действуют нововведения. «Вечерняя Москва» разбиралась, что изменилось в системе образования и насколько востребовано обучение в колледжах сегодня.