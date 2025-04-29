Какие есть вопросы к допуску родкомов на ЕГЭ

В Рособрнадзоре рассказали о том, что уже в этом году на ЕГЭ будет невиданное: на пунктах проведения начнут дежурить представители школьных родительских комитетов. Существенное дополнение: нельзя присутствовать на пункте, где аттестацию проходит ваш ребенок или член семьи, — пустят только к чужим. Родителей ждут на входе у рамок металлоискателей, а также на территории экзаменационного пункта. Допустят ли их в аудитории, неизвестно, но точно попросят вести отчетность.

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Родители на ЕГЭ — один из пунктов нового курса по смягчению и «очеловечиванию» госэкзаменов. Особенно ЕГЭ: испытание для многих судьбоносное, нервозность зашкаливает. Не только у выпускников, но и у родителей: в прошлом году глава Рособрнадзора Анзор Музаев отмечал, что «родители стрессуют больше». Тогда же он допустил вероятность допуска представителей родительских комитетов на ЕГЭ. Ныне в ведомстве подчеркивают, что присутствие родителей на госэкзаменах поможет «соблюдать права детей».

Новшество вводят не без оговорок. Во-первых, в ведомстве сразу вменили в обязанность «родительским наблюдателям» ведение отдельной ведомости, где им надлежит «фиксировать жалобы».

«Мы в информационных системах после экзамена будем официально фиксировать каждую жалобу, которая будет внесена в систему», — говорят в Рособрнадзоре.

Мол, со всех ППЭ (пункты проведения экзаменов) соберут реальную статистику нарушений, а не «отдельные впечатления блогеров». И затем эту статистику, конечно, опубликуют.

Во-вторых, на ЕГЭ–ОГЭ придут не абы какие родители, а специально обученные. Родкомы ждет специальный инструктаж, все поголовно пройдут регистрацию. По происхождению это будут «представители родительского комитета из своей школы или из соседней школы».

И главное: нельзя дежурить на ППЭ, где сдает экзамены ваш ребенок. Или даже какой-то родственник. Такое правило ввели по этическим соображениям. И, что греха таить, дабы не возникло искушения подсказать, помочь с ответами, «порадеть родному человечку».

В целом общественность оценила шаг положительно. Те же самые блогеры пишут, что хорошо, если выпускнику будет к кому обратиться помимо членов ГЭК (государственной экзаменационной комиссии) или наблюдателей, которые «есть в наличии не всегда». И особенно хорошо это для регионов.

— Да, это движение к «смягчению атмосферы» на экзаменах и к открытости, — комментирует эксперт по ЕГЭ. — И даже немного неожиданное: раньше говорили, что родителей пустят только к рамкам на входе. Но у меня два вопроса возникло.

Первый: где будут присутствовать родители, кроме тех самых рамок и абстрактной «территории ППЭ»? Если «плясать» от регламента общественного наблюдателя, они смогут находиться в аудиториях в момент получения экзаменационных материалов и распечатывания бланков заданий. Но вряд ли где-то, кроме Москвы или больших городов, смогут их там оставить. Мест в аудиториях ЕГЭ мало. На практике даже наблюдателей часто оттуда выставляют. Так что зона обитания родителей — вход, коридоры, штаб ГЭК. И все, наверное.

Второй: вряд ли кто-то из обычных родителей представляет себе все строгости регламента на ЕГЭ. Что любое отклонение сразу попадает в какую-нибудь ведомость, которую надо заверять и опечатывать. Что на ППЭ зачастую ни попить, ни поесть нельзя.

Хотя, если «родительский контроль» приравняют к общественникам, им не надо будет обязательно весь день сидеть, а только 50% времени. Но все равно, мне кажется, присутствие родителей усложнит работу на ППЭ учителей, которые входят в комиссию. И вряд ли их это радует. А вот школьников присутствие родителей, даже чужих, морально поддержит.

Возможно, что в этом году выпускников школ на ОГЭ–ЕГЭ ждет еще одно послабление. В надзорном ведомстве рассказали, что разослали по главам регионов письмо с рекомендацией не проводить «шумные работы» рядом с ППЭ в дни проведения экзаменов. «МК» был свидетелем тому, что еще в прошлом году с такой инициативой выступали депутаты Госдумы из Комитета по просвещению. Парламентарии ссылались на опыт других стран, где такое правило действует. Понятно, что ремонт «над головой», грохочущая стройка или шум вечного благоустройства действительно отвлекают от экзамена.