В России планируют разработать специальный кодекс для семей

На круглом столе в Общественной палате подчеркнули важность поддержки многодетных семей и необходимость единого нормативного акта с информацией о правах на пособия и льготы.

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«Парламентская газета» пишет, что идея кодификации социальных норм не нова. Пример — Социальный кодекс Санкт-Петербурга, действующий около 15 лет.

Заместитель председателя Комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Виталий Милонов считает, что систематизация законов упростит правоприменение и повысит правовую грамотность граждан. Однако для создания федерального кодекса нужно устранить пробелы и противоречия в законодательстве.

Председатель Комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Нина Останина поддержала инициативу, отметив ее важность для доступности и прозрачности информации.

Предложение о федеральном кодексе выдвинули в начале работы Госдумы VIII созыва, но оно не получило одобрения Минтруда и Правительства РФ. Депутаты планируют рассмотреть вопрос в июне на выездном заседании в Минтруде.