Эксперт рассказал, как интернет подталкивает детей к буллингу

Несовершеннолетних через интернет вовлекают для создания дополнительных угроз психологической безопасности личности, злоумышленники могут создавать в соцсетях запросы на буллинг. Об этом рассказал ТАСС декан факультета "Экстремальная психология" МГППУ Дмитрий Деулин.

По словам эксперта, буллинг можно рассматривать как психологическую форму "прокси-войны".

"Можно предположить, что это гибридная информационно-психологическая операция по типу "флешмобов" или "челленджей". Основная цель такой операции - причинение максимального физического и психического ущерба детям. За вознаграждение через сеть Интернет вовлекают несовершеннолетних для умышленного утяжеления имеющихся неблагоприятных условий образовательной среды, создания дополнительных угроз психологической безопасности личности или даже искусственно инспирируются ситуации, опасные для здоровья и жизни детей", - сказал он.

Деулин заметил, что злоумышленники могут создавать в любых социальных сетях или мессенджерах запросы на проведение деструктивных акций такого рода.

"Подбирается кандидат на исполнения роли "агрессора". С помощью манипуляций происходит обработка потенциального исполнителя, репетиция сценария, направления "инструкций", тренировка и осуществление замысла", - уточнил он.

Эксперт подчеркнул, что факты, связанные с искусственной организацией травли детей в школах, требуют более детального изучения, а в оптимальном варианте - проведения социологических и психологических исследований. Так, в российских исследованиях 2021 года было показано, что в среднем буллингу подвергаются 15% школьников шестых-девятых классов. При этом частота случаев буллинга уменьшается с возрастом, от 19% - в шестых до 11% - в девятых классах. В начальной школе 25% из числа опрошенных детей подвергались буллингу, уточнил он.

"Причины, которые приводят к увеличению количества рассматриваемых насильственных актов в отношении несовершеннолетних, могут быть различными: от ухудшения наследственности до социально-психологических и экономических факторов, повышения неблагополучия в детско-родительских отношениях, тревожности, падения нравственных норм, негативных явлений в сфере экономики и другое. Можно выделить и косвенную проблему - патологизацию молодежных движений, их перерождение, появление деструктивных и экстремистских сообществ", - отметил он.

Кроме того, Деулин заметил, что с развитием цифровых технологий и активным потреблением несовершеннолетними медиаконтента появились проблема "цифровизации" буллинга и феномен "кибербуллинга", когда мишенью психологического насилия становится интернет-пользователь.

Ранее начальник управления президента РФ по общественным проектам Сергей Новиков сообщил, что буллинг в России превратился из психологической особенности в детской среде в заказную травлю в школах и на улицах в регионах.