Родившая пять двоен подряд россиянка стала мамой в 12-й раз

Жительница Вологодской области Наталья Кузнецова в 27 лет стала матерью в двенадцатый раз. Об этом сообщает газета «Красный Север».

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У жительницы деревни Спасское Грязовецкого округа родился здоровый мальчик. Ребенок появился на свет с весом 3590 граммов и ростом 51 сантиметр.

Наталья Кузнецова знаменита в области тем, что родила пять двойняшек подряд. Дома мальчика, которого назвали Ромой, ждут отец и еще одиннадцать братьев и сестер.

«Старшим двойняшкам, Вике и Теме, по семь лет, Денису и Егору – по пять, Паше и Милане – по три, Жене и Леше – по два, младшим Ксении и Саше — по годику», — уточнили в СМИ.

Также в семье есть есть шестилетняя девочка Ирина, которая родилась без пары.

До этого в подмосковном Красногорске врачи местной больницы приняли роды десятым ребенком у 36-летней женщины. Пациентка естественным способом родила младенца весом 4920 граммов.