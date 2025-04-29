Что необходимо знать о суррогатном материнстве

Суррогатное материнство — сложный и деликатный вопрос, затрагивающий не только медицинские, но и этические, а также юридические аспекты. Семейное право играет важную роль в регулировании отношений между всеми участниками этого процесса: суррогатной матерью, генетическими родителями и рожденным ребенком. Какие законы действуют в этой сфере, а также какие права и обязанности есть у каждой из сторон, в беседе с «Вечерней Москвой» объяснила общественный деятель, юрист по гражданско-правовым спорам Илона Гуськова.

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Законодательство о суррогатном материнстве закреплено в статье 55 Федерального закона 323 «Об основах охраны здоровья граждан Российской Федерации». Там говорится о том, что суррогатное материнство — это вынашивание и рождение ребенка по договору между суррогатной матерью и потенциальными родителями, которые предоставили половые клетки, использовавшиеся для оплодотворения, либо это женщина, для которой вынашивание и рождение ребенка невозможно по медицинским показаниям.

«Также отдельные положения о суррогатном материнстве в Российской Федерации закреплены в статье 51 Семейного кодекса. В нем есть положение о том, что суррогатная мать может оставить ребенка себе. То есть лица, состоящие в браке между собой, на момент заключения договора о суррогатном материнстве, давшее свое согласие в письменной форме на имплантацию эмбриона другой женщине в целях вынашивания и рождения ребенка, могут быть записаны родителями этого ребенка только с согласия женщины, родившей его, то есть с согласия суррогатной матери», — отметила Гуськова.

Договор о правах суррогатной матери и генетических родителей

Чтобы не попасть в такую ситуацию, необходимо заключить соответствующий договор. В договоре должны быть прописаны права как суррогатной матери, так и генетических родителей. Например, права суррогатной матери это:

получение средства от заказчика/заказчиков на покрытие расходов, связанных с прохождением программ суррогатного материнства;

прохождение необходимых медицинских обследований с последующим информированием генетических родителей об их результатах;

право на сохранение конфиденциальности в отношении сведений, связанных с договором суррогатного материнства и защитой личной информации суррогатной матери;

получение заранее оговоренного материального вознаграждение после записи ребенка генетическими родителями;

получение материальной компенсации при отсутствии результата, если по независящим от суррогатной матери причинам программа не привела к рождению ребенка;

получение выплат на покрытие расходов, связанных с реабилитацией, восстановлением после родов, если к тому будут соответствующие медицинские показания у суррогатной матери.

Отдельно должны быть прописаны права заказчиков по договору о суррогатном материнстве, среди них:

получение результатов медицинского обследования суррогатной матери;

получение информации о прохождении суррогатной матерью программы суррогатного материнства о состоянии ее здоровья на текущий момент;

право на сохранение суррогатной матерью тайны в отношении сведений, связанных с договором;

получение в установленный срок согласия суррогатной матери на запись ребенка генетическими родителями.

Все условия необходимо обговорить до заключения договора, чтобы не было каких-то неприятных моментов во время беременности суррогатной матери или после рождения ребенка. Ведь, как мы знаем, бывают разные случаи, когда суррогатная мать привязывается к ребенку и генетические родители не могут забрать своего малыша.

Если что-то пошло не так

Но что делать, если вдруг такая ситуация случилась.