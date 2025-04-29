Что необходимо знать о суррогатном материнстве

Суррогатное материнство: что необходимо знать
Суррогатное материнство — сложный и деликатный вопрос, затрагивающий не только медицинские, но и этические, а также юридические аспекты. Семейное право играет важную роль в регулировании отношений между всеми участниками этого процесса: суррогатной матерью, генетическими родителями и рожденным ребенком. Какие законы действуют в этой сфере, а также какие права и обязанности есть у каждой из сторон, в беседе с «Вечерней Москвой» объяснила общественный деятель, юрист по гражданско-правовым спорам Илона Гуськова.
Законодательство о суррогатном материнстве закреплено в статье 55 Федерального закона 323 «Об основах охраны здоровья граждан Российской Федерации». Там говорится о том, что суррогатное материнство — это вынашивание и рождение ребенка по договору между суррогатной матерью и потенциальными родителями, которые предоставили половые клетки, использовавшиеся для оплодотворения, либо это женщина, для которой вынашивание и рождение ребенка невозможно по медицинским показаниям.
«Также отдельные положения о суррогатном материнстве в Российской Федерации закреплены в статье 51 Семейного кодекса. В нем есть положение о том, что суррогатная мать может оставить ребенка себе. То есть лица, состоящие в браке между собой, на момент заключения договора о суррогатном материнстве, давшее свое согласие в письменной форме на имплантацию эмбриона другой женщине в целях вынашивания и рождения ребенка, могут быть записаны родителями этого ребенка только с согласия женщины, родившей его, то есть с согласия суррогатной матери», — отметила Гуськова.
Договор о правах суррогатной матери и генетических родителей
Чтобы не попасть в такую ситуацию, необходимо заключить соответствующий договор. В договоре должны быть прописаны права как суррогатной матери, так и генетических родителей. Например, права суррогатной матери это:
- получение средства от заказчика/заказчиков на покрытие расходов, связанных с прохождением программ суррогатного материнства;
- прохождение необходимых медицинских обследований с последующим информированием генетических родителей об их результатах;
- право на сохранение конфиденциальности в отношении сведений, связанных с договором суррогатного материнства и защитой личной информации суррогатной матери;
- получение заранее оговоренного материального вознаграждение после записи ребенка генетическими родителями;
- получение материальной компенсации при отсутствии результата, если по независящим от суррогатной матери причинам программа не привела к рождению ребенка;
- получение выплат на покрытие расходов, связанных с реабилитацией, восстановлением после родов, если к тому будут соответствующие медицинские показания у суррогатной матери.
Отдельно должны быть прописаны права заказчиков по договору о суррогатном материнстве, среди них:
- получение результатов медицинского обследования суррогатной матери;
- получение информации о прохождении суррогатной матерью программы суррогатного материнства о состоянии ее здоровья на текущий момент;
- право на сохранение суррогатной матерью тайны в отношении сведений, связанных с договором;
- получение в установленный срок согласия суррогатной матери на запись ребенка генетическими родителями.
Все условия необходимо обговорить до заключения договора, чтобы не было каких-то неприятных моментов во время беременности суррогатной матери или после рождения ребенка. Ведь, как мы знаем, бывают разные случаи, когда суррогатная мать привязывается к ребенку и генетические родители не могут забрать своего малыша.
Если что-то пошло не так
Но что делать, если вдруг такая ситуация случилась.
«В этом случае, конечно, поможет суд. То есть если суррогатная мать не отдает ребенка, то это можно оспорить в суде, потому что обязательный пункт в договоре — это получение в установленный срок согласия суррогатной матери на запись ребенка генетическими родителями. Если это не будет прописано в договоре, то достаточно сложно будет оспорить данный факт, потому что, как я сказала ранее, в статье 51 Семейного кодекса имеется такой пункт, что родители генетически могут записать ребенка на себя только согласие женщин, родившей ребенка. Это именно согласие суррогатной матери. Поэтому очень важно заключить правильный договор с помощью грамотного юриста», — заключила эксперт.