Психолог объяснил, почему «тупить» для ребенка — это хорошо

Ребёнок не должен быть занят «каждую минуту своей жизни».

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В противном случае его психика подвергнется существенным перегрузкам, объяснила в эфире радиостанции «Говорит Москва» Елена Соловьёва.

«Про сенсорную перегрузку стоит говорить и в части родительства. Потому что большое число родителей думают, что хорошее родительство — это когда ребёнок занят каждую минуту своей жизни. Потому что, если он слишком активный, ему его активность надо перерабатывать. Его нужно постоянно водить на какие-то кружки, секции. Постоянно его чем-то занимать, просто сидеть он не должен. Ни дошколёнок, ни младший школьный возраст. Он должен постоянно чем-то заниматься, и в этом есть суть развития. Я много слышу, что ребёнка надо постоянно всем занимать. Мало слышу о том, что ребёнку нужно давать время, извините, потупить».

Регулярное общение с людьми, а также работа в помещении open space приводят к «перестимуляции», добавила Соловьёва.

«Каким образом мы получаем перестимуляцию и почему мы вообще об этом говорим? Потому что это жутко актуально. Актуально это стало не только потому, что мы сейчас всё время находимся в гаджетах с яркими экранами. Хотя тут они сыграли свою роль. Также, например, помещения open space, где огромное количество шумовых загрязнений. Также разновидность большого количества работ и профессий, когда человек в силу профессии постоянно общается с людьми. Воспитатель в детском саду — это 100% человек, который имеет сенсорные перегрузки. Потому что его постоянно трогают, вокруг него постоянно кричат, его толкают, постоянно о чём-то спрашивают, ему постоянно надо куда-то бежать».

Ранее психолог сообщила о необходимости проводить 40 минут в день в «абсолютной тишине». Это поможет избежать «перестимуляции» нервной системы, снять стресс. Детям нужен час покоя.