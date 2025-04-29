Более половины россиян обучают своих детей информационной безопасности

Большинство россиян считают, что информационная безопасность детей это ответственность родителей

Большинство россиян (81%) считают, что родители должны в первую очередь обучать детей правилам безопасности в сети. Таковы результаты опроса, проведённого платформой «Авито» совместно с Альянсом по защите детей в интернете. На втором месте в списке ответов идут школьные учителя, а на третьем — IT-компании, чьими продуктами пользуются дети. Опрос показал, что респонденты хотят, чтобы бизнес активно развивал образовательные проекты в области цифровой грамотности.

Кроме того, 50% родителей помогают своим детям делать покупки и продажи на онлайн-платформах. Примерно 31% детей имеют свои собственные аккаунты, а 20% используют аккаунты родителей. Такие действия, по мнению опрошенных, развивают у детей полезные навыки: финансовую грамотность (63%), общение и переговоры (43%), организационные способности (36%), предпринимательские навыки (32%) и критическое мышление (30%).

В вопросах безопасности родители проявляют активность: 66% регулярно обсуждают с детьми риски онлайн-общения и способы их предотвращения. Половина респондентов следит за действиями детей в сети, многие используют родительский контроль и ограничивают время, которое дети проводят в Интернете. Наиболее эффективными форматами обучения респонденты назвали лекции, беседы, а также видеоролики и мультфильмы.