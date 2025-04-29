Сенатор рассказала о развитии инфраструктуры для детского отдыха

Вопросы развития инфраструктуры для организации отдыха и оздоровления детей находятся на особом контроле Совета Федерации, и 28 апреля зампредседателя Комитета Совфеда по науке, образованию и культуре Людмила Скаковская рассказала «Вместе-РФ» о прогрессе, достигнутом на этом направлении.

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«В 44 регионах более 100 модульных корпусов уже построены в прошлом году. В этом году в 57 регионах 177 модульных корпусов уже ждут своих маленьких посетителей, тех, кто будет отдыхать в этих замечательных загородных лагерях», — отметила сенатор.

По словам Скаковской, данная программа не просто работает: она оказалась очень востребованной.

Сенатор пояснила, что модульные корпуса не только быстро возводятся, но он они еще и очень тщательно продуманы, хорошо отапливаются, в них приятно войти. Дети предпочитают их старым зданиям.

Сенатор выразила уверенность в том, что эта программа будет продолжаться и после 2030 года.