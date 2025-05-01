Педагог рассказал о необходимом времени для подготовки к ЕГЭ

Преподаватель центра многопрофильного довузовского образования «Уникум», доцент кафедры массовых коммуникаций РУДН Наталия Иванова рассказала, что количество времени для подготовки к ЕГЭ зависит от уровня знаний ребёнка.

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«На курсах подготовки к Единому государственному экзамену, которые работают при вузах, занятия начинаются в октябре, однако тем, кто хорошо знает предмет, может хватить и недели», — цитирует эксперта aif.ru.

По словам специалиста, сложнее было тем школьникам, которые определились с направлением вуза только в феврале, когда надо было выбрать набор дополнительных экзаменов для сдачи.

«Сейчас на курсы записываться уже поздно, поэтому остаётся только обратиться к репетитору», — отметила эксперт.

Иванова рекомендовала перед выбором специалиста изучить отзывы о нём и выяснить его квалификацию, чтобы не попасть на мошенников, которые просто вытянут деньги.

Ранее детский и семейный психолог Наталья Наумова рассказала, что в период сдачи ЕГЭ следует помнить о здоровье ребёнка и оказывать ему моральную поддержку.