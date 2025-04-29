Психолог объяснила, почему современные подростки ничего не хотят

Современные подростки все чаще сталкиваются с тем, что им очень скучно жить, они теряют себя и ни к чему не стремятся. Напрямую на это влияет быстрый ритм жизни, новый век технологий и обилие соцсетей, отказаться от которых сегодня невозможно. В таком мире подростки чувствуют пустоту внутри, теряя глубокие эмоции и интерес к жизни, рассказала «Пятому каналу» психолог, ведущий специалист Института современной психологии Жанна Абрамова.

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Иллюзию насыщенной жизни подросткам создают прокручивание ленты соцсетей, видеоигры, сериалы. На этом фоне они продолжают чувствовать давление со стороны родителей, сверстников, учителей. В итоге своих целей цели они уже не имеют, не знают, что им нравится, что интересно.

«Поэтому при отсутствии интереса и коллективного разума ребенок начинает искать себя, но не находит. Далее он разочаровывается в себе, в жизни и в других людях. Часто это приводит к депрессии», — предупредила Абрамова.

По ее словам, такая депрессия базируется на непонимании ребенка, что делать дальше и куда двигаться. В этом состоянии срабатывают знакомые инстинкты: лежать, сдаваться и прятаться. В такой «бездне скуки» не остается вариантов для самовыражения, творчества, пояснила специалист.

Психолог призвала родителей помочь своим детям, столкнувшимся с такими проблемами. В первую очередь для этого нужно создать атмосферу доверия и поддержки, начать спрашивать ребенка о его мечтах, увлечениях, страхах. Важно разобраться, чего он хочет, а не навязывать ему свои желания, подчеркнула Абрамова. Она назвала проблемой отсутствие критического мышления – они действуют по инструкции, но сами ничего решить не могут.

Важно позволить ребенку самому делать выбор, ошибаться, получать опыт. Родители должны лишь поддерживать его в трудные моменты, но остальное – от выбора питания до внешнего вида и любимых хобби – должен выбрать сам ребенок.

Также Абрамова посоветовала предоставить подростку возможность познакомиться с различными профессиями и творчеством – например, чтобы он занялся волонтерством, прошел курсы, сходил на мастер-класс и так далее.

«Поддержка со стороны родителей поможет осознать свои цели, сформировать жизненные планы и найти свое место в мире, чтобы по-настоящему раскрыть свой потенциал», — заключила психолог.

До этого психолог, психотерапевт Александр Вронский рассказал, что подростки больше подвержены тревожным расстройствам и клинической депрессии, чем взрослые, так как у них еще нет устойчивых механизмов психологической защиты. По его словам, социальное давление в этих обстоятельствах может стать причиной такого состояния, особенно с учетом того, что они еще не понимают, как регулировать внезапно повысившийся гормональный фон.