Куда поступить девушкам после девятого класса

Топ-10 самых перспективных профессий для девушек в колледже после 9 класса

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Фитнес-тренер

Что делает

Проводит инструктаж и тренировки - индивидуальные и групповые, разрабатывает индивидуальную программу тренировок, может ее поменять в случае необходимости, знает назначение, особенности и устройство оборудования в зале, следит за порядком и безопасностью в зале, ведет учет посещаемости клиентов, дежурит по сменам в зале.

Зарплата

Оклады достойные - от 70 тысяч рублей даже в регионах. Правда, иногда в условиях оговаривается, что часть зарплаты - это процент от индивидуальных тренировок. Так что чем больше персональных клиентов, тем выше заработок.

Тренеру, который ведет только персональных клиентов, обещают до 200 тысяч рублей.

В крупных городах, в том числе, в Москве, Санкт-Петербурге, Краснодаре фитнес-тренеру готовы платить от 100-120 тысяч рублей.

Если фитнес-клуб находится за городом, некоторые работодатели готовы снимать для них жилье. Точно также курорты в регионах предлагают тренерам бесплатное проживание на своей территории.

Сколько учиться

3 года 10 месяцев.

Кондитер

Что делает

Сладкие блюда: десерты, конфеты, шоколадные фигурки, торты, бисквиты, мармелад, карамельные фигурки, кремы, сиропы...

Кондитер должен:

уметь разрабатывать новые рецепты,

предлагать клиентам разные сочетания вкусов,

знать технологию приготовления блюд, виды и свойства сырья, особенности хранения и подачи блюд,

готовить полуфабрикаты для сладостей и делать заготовки, если это требуется кафе или ресторану.

Важно знать требования техники безопасности, санитарные нормы и ГОСТы.

Шеф-кондитер решает еще и административные и организационные вопросы.

Зарплата

Чем выше разряд кондитера, тем выше зарплата. Всего таких разрядов шесть. Шестой - самый высокий.

В Москве или Санкт-Петербурге могут получать:

шеф-кондитер - до 250-300 тысяч рублей в месяц,

шеф-кондитер на производстве - до 180 тысяч рублей,

пекарь-кондитер - 80-120 тысяч рублей,

кондитер в гипермаркете - до 60 тысяч рублей в месяц.

Сколько учиться

2 года 10 месяцев.

Косметолог

Что делает

Помогает ухаживать за лицом, кожей, маскировать недостатки внешности; оказывает простейшие медицинские услуги (например, избавляет от дефектов кожи), делает массаж, пилинг, чистку кожи, инъекции, депиляцию.

Спрос на косметологов стремительно растет, так как индустрия красоты развивается очень активно.

Зарплата

Очень многое зависит от региона. В крупных городах заработки значительно выше - до 150 тысяч рублей.

В глубинке могут начинаться от 30-40 тысяч рублей. Косметологом можно работать со средним профобразованием и без него, окончив курсы. Первые специалисты стоят дороже на рынке труда. А уже если речь идет об опытном враче-косметологе, то тут зарплатного потолка, считайте, нет.

Сколько учиться

В колледжах есть программа "Технологии индустрии красоты", срок учебы - 2 года 10 месяцев. Кроме того, косметологами могут работать и медицинские сестры. В интернете предлагается много курсов для будущих косметологов, они рассчитаны не менее чем на 2 месяца. Медицинское образование в косметологии очень приветствуется.

Графический дизайнер

Что делает

Главная задача - перевести идею, информацию или образ в изображение. Например, разрабатывает логотип, упаковку, этикетку товара, работает над полиграфией - участвует в оформлении каталогов, книг, разрабатывает дизайн визитных карточек, указателей, баннеров, плакатов, делает инфографику, карты, схемы, визуальный ряд для сайтов и соцсетей.

Нужны дизайнеры машинной вышивки, дизайнеры - декораторы.

Нужны дизайнеры в научно-производственные компании и центры, продвигающие свои разработки на рынок.

Зарплата

Начинающему дизайнеру со средним специальным образованием работодатели готовы платить от 40-50 тысяч рублей. Зарплаты во всех регионах примерно одинаковые. Самые высокие заработки у дизайнеров, связанных со строительством, производством и продажей мебели. Заработки тут - 120-150 тысяч рублей и выше.

Сколько учиться

Есть разные варианты. В колледже - 2 года 10 месяцев, есть заочное обучение, оно дольше на год. Возможно, при поступлении придется пройти творческий экзамен. Профессию графического дизайнера можно получить на платных курсах, время учебы - от 5 месяцев.

Дизайнер интерьера

Что делает

Готовит дизайн-проект какого-либо помещения - дома, квартиры, студии, офиса. Разбирается в особенностях строительных материалов и предлагает самые подходящие для клиента, знает особенности проектирования помещений, предлагает оптимальные варианты расстановки мебели, освещения, установки сантехники, может составить чертеж, план в 3D. Дизайнер знает компьютерные программы, которые позволяют заказчику "увидеть", каким будет интерьер в реальности, составляет смету, контролирует мастеров строительной бригады. Сегодня дизайнер интерьера - очень модная и творческая профессия.

Зарплата

Разброс очень большой. Частные дизайнеры интерьеров оценивают свои услуги, учитывая площадь помещения, над которым работают. Например, за свои услуги могут просить 3-5 тысяч рублей за квадратный метр. Дизайнерам, которые работают в компаниях, предлагают зарплаты от 100 тысяч рублей. Есть и более заманчивые предложения - до 250 тысяч рублей, особенно от мебельных и торговых компаний.

Сколько учиться

В большинстве колледжей на специальности "Дизайн среды и интерьеров" - 3 года 10 месяцев, на платных курсах предлагают онлайн-программы от 2 месяцев.

Бухгалтер

Что делает

Ведет учет финансовой и хозяйственной работы фирмы или компании: это данные о том, сколько потрачено, заработано, уплачено в виде налогов, штрафов, пени.

Бухгалтер следит за тем, сколько товаров произведено, отгружено покупателям, сколько товаров пришло на склады компании.

Именно бухгалтер начисляет зарплату сотрудникам и следит за тем, чтобы расчеты были верными.

Есть несколько специальных компьютерных программ - бухгалтер должен их знать и уметь пользоваться.

Сегодня фирмы часто предлагают бухгалтеру работу дистанционно. Нередко бывает, что один бухгалтер обслуживает несколько небольших предприятий.

Зарплата

Бухгалтеру, который один может следить за всеми финансовыми делами небольшой компании и вести документацию, работодатели предлагают от 100 тысяч рублей в месяц.

Заместителю главного бухгалтера или главному бухгалтеру - от 150 до 200 тысяч рублей в месяц.

Помощнику бухгалтера от 50-60 тысяч рублей в месяц.

Сколько учиться

2 года 10 месяцев.

Медсестра

Что делает

Помогает врачу вести прием больных, ассистирует во время операций, берет анализы крови, делает уколы, ставит капельницы, измеряет давление, стерилизует инструменты, заполняет нужные документы. Медсестра относится к среднему медицинскому персоналу.

Несмотря на то, что врач в профессиональной сфере занимает более высокое место, считается, что именно от медсестринского ухода зависит, выживет прооперированный больной или нет.

Зарплата

Профессия так востребована, что даже у выпускницы колледжа без опыта работы есть шансы сразу получать 120-130 тысяч рублей в месяц. Причем речь идет не о частной клинике. Такие вакансии предлагает один из государственных медцентров.

Высокие зарплаты работодатели обещают операционным медсестрам, особенно в косметологических и стоматологических центрах - до 140-150 тысяч рублей.

Зарплата старшей медсестры в Москве начинается от 120-130 тысяч рублей. В регионах оклады поменьше. В Краснодаре, Иркутске например, где сотни вакансий медсестер, им обещают 50-70 тысяч рублей в месяц.

Сколько учиться

2 года 10 месяцев в колледже.

Продавец, менеджер по продажам

Что делает

Работает в торговом зале, продает разные товары, выкладывает их, следит за качеством товара, консультирует покупателей, помогает с примеркой, участвует в приеме товара, процессе переоценки.

Кроме того, изучает клиентскую базу, ищет потенциальных покупателей, оформляет нужные бумаги, заключает договоры с клиентами, консультирует их, а после сделки поддерживает отношения, чтобы повысить лояльность клиентов и убедить совершить новую покупку.

К слову, агент по недвижимости - это тоже менеджер по продажам.

В последние годы стали востребованы менеджеры по международным переездам. Это люди, которые берут на себя весь комплекс услуг для тех, кто меняет место жительства. Упаковка, грузчики, доставка на таможню, декларация, оформление… И многое другое.

Зарплата

Работу продавцу не найти не просто, а очень просто. В России сотни тысяч вакансий продавцов. Зарплаты в регионах начинаются от 30-40 тысяч рублей. Продавец-кассир может рассчитывать на 35-45 тысяч рублей в месяц.

В крупных городах заработки выше - от 70-80 тысяч рублей в месяц.

А вот верхняя граница - 200 и даже 250 тысяч рублей или выше.

Продавцам-консультантам одной из самых известных обувных сетей предлагают от 80 до 120 тысяч рублей.

У менеджера по продажам работа часто зависит от количества сделок. И от того, насколько клиенты довольны сделкой.

Сколько учиться

2 года 10 месяцев.

Флорист

Что делает

Собирает букеты, композиции из цветов и декоративных украшений для оформления залов, торжественных мероприятий, презентаций, концертов.

Флористу надо знать не только особенности ухода за растениями и основы композиции, но и разбираться в упаковочных материалах, уметь работать с разными видами материалов - ватой, бумагой и даже гипсом.

Важное качество - умение общаться с клиентами, для которых причина работы с флористом иногда может быть печальной. Когда, например, надо оформить траурный зал для церемонии прощания.

В последнее время появилась новая специальность - фуд-флорист. Это человек, которые умеет составлять съедобные цветы и букеты - из шоколада, клубники.

Зарплата

Флористу в магазине цветов в Москве или Санкт-Петербурге предлагают зарплату от 60-70 тысяч в месяц.

Ведущий флорист может зарабатывать до 120-140 тысяч в месяц.

В регионах заработки гораздо скромнее - от 30 тысяч рублей в месяц.

Сколько учиться

3 года 10 месяцев. Выбираем в колледжах направление "дизайн". Есть множество платных курсов флористики от 1- 2 месяцев.

Швея

Что делает

Снимает мерки, кроит, шьет (иногда - вышивает на специальной машине), ремонтирует и перешивает одежду, подбирает фурнитуру для изделий.

Швея должна разбираться в тканях, способах ухода за ними.

Зарплата

В крупных городах зарплата начинается от 70-80 тысяч рублей. Причем востребованы и вышивальщицы, и мастера по пошиву кожаных изделий, и кастелянши, умеющие шить, и закройщики.

Самую высокую зарплату предлагают швеям в ателье по пошиву изделий класса люкс и швеям мужской верхней одежды - 150-200 тысяч рублей.

Нужны на рынке мастера по пошиву чехлов, штор. В регионах зарплаты скромнее - от 35-40 тысяч рублей.

Сколько учиться

Эта специальность называется в колледжах "Конструирование, моделирование и технологии изготовления изделий легкой промышленности". Срок обучения - 2 года 10 месяцев.

Как девушке выбрать профессию после 9 класса

После 9 класса возможны два варианта: сразу пойти работать, но список традиционных профессий будет очень ограничен, и учиться все равно придется, хоть в вечерней школе, хоть в экстернате. Вас могут взять на работу, допустим, официанткой, помощницей флориста, барменом. Для этой работы профессионального образования не надо. Как и для многих новых профессий, связанных с интернетом и соцсетями. Тут вас оценят не по диплому, а по конкретным умениям.

Если стоит задача выбрать профессию и поступить в колледж, то учитываем вот что:

Свои личные интересы и склонности. Если вы брезгливы и не слишком сострадательны, плати медсестре хоть 200 тысяч рублей, это не ваш вариант.

Если вы брезгливы и не слишком сострадательны, плати медсестре хоть 200 тысяч рублей, это не ваш вариант. Востребованность профессии на рынке труда. Но не надо воспринимать это как прямое указание. Рынок труда меняется, особенно сейчас, в эпоху цифры. Далеко не все прогнозы, которые давали эксперты 5-10 лет назад, подтвердились. Однозначно, что всегда будут нужны те, кто лечит, кормит, учит.

Но не надо воспринимать это как прямое указание. Рынок труда меняется, особенно сейчас, в эпоху цифры. Далеко не все прогнозы, которые давали эксперты 5-10 лет назад, подтвердились. Однозначно, что всегда будут нужны те, кто лечит, кормит, учит. Зарплата. Большие деньги работодатели готовы платить только профессионалам, которые имеют не только корочку об окончании колледжа, но и опыт, и знания.

Большие деньги работодатели готовы платить только профессионалам, которые имеют не только корочку об окончании колледжа, но и опыт, и знания. Режим и условия работы. У медсестры бывают ночные дежурства, а продавцу приходится много времени проводить на ногах. Вам это подходит?

У медсестры бывают ночные дежурства, а продавцу приходится много времени проводить на ногах. Вам это подходит? Особенности своего характера. Если вы общительны, вам подойдут профессии, связанные со сферой услуг, продажами. Если общение тяготит, но у вас "золотые руки", выбирайте, к примеру, профессии кондитера, флориста, бухгалтера.

Юрий Семушкин, клинический психолог Университетского многопрофильного психологического центра МГППУ, подчеркивает, что выбрать профессию после 9 класса могут помочь профориентационные тесты. По его словам, не стоит выбирать профессию "за компанию" с кем-то или ориентируясь на тот предмет в школе, который нравился больше всего.