Педиатр рассказала, как правильно приучать ребенка к горшку

Все мамы сталкиваются с необходимостью отучить малыша от подгузника. С одними детьми этот процесс проходит быстро, с другими — растягивается на несколько месяцев. Как правильно приучить кроху к горшку, «Клопс» рассказала участковый педиатр Александра Петренко.

У детей контроль над работой прямой кишки и мочевого пузыря созревает ближе к 18 месяцам. Это особенности нервной системы, пояснила доктор. Именно с полутора лет и рекомендуется приучать к горшку.

«Делать это раньше смысла нет. Малыши просто не смогут осознанно контролировать акт дефекации и мочеиспускание», — пояснила специалист.

Ребёнок должен сам дорасти до того, чтобы отучиться от подгузников. Тогда всё пройдёт легче и быстрее. Если в горшке заинтересована только одна мама — это малоэффективно, обратила внимание Петренко.

Как понять, что ребёнок готов приучаться к горшку

Мочеиспускание происходит через конкретные промежутки времени. Например, после сна, еды или прогулки, то есть отмечается режим.

Подгузник остаётся сухим после двух-трёх часов ношения.

Малыш даёт родителям знать о желании сходить в туалет, это могут быть звуки или жесты.

Демонстрирует недовольство переполненным или запачканным подгузником, а также мокрыми колготками.

Кроха способен самостоятельно снимать штанишки.

Ребёнок понимает значение слов «горшок, писать, какать».

Интересуется горшком, может присаживаться сам или сажать на него игрушки.

Протестует против впитывающих штанишек и постоянно их стягивает.

«Если вы заметили подобные признаки одного из этапов взросления, значит, пришло время постепенно отказываться от подгузника», — отметила педиатр.

Как правильно приучать к горшку

Существует три метода, все они предназначены для дневного времени. Александра Петренко рассказала про самый распространённый.

Необходимо запастись колготками и трусиками. Они должны быть без тугих резинок и не слишком тесные, чтобы малыш мог их снять самостоятельно. Выберите самый шикарный горшок, который может понравиться вашему ребёнку. С новым другом кроху стоит познакомить заранее: объясните, что это, когда и как садиться. Утром наденьте малышу колготки и предлагайте присесть на горшок каждые полчаса. Если ребёнок описался, не стоит сразу менять его бельё. Постарайтесь выдержать пять минут, за это время он почувствует, что в мокрых штанах ходить неприятно. Затем снимите колготки, подмойте карапуза и наденьте сухие трусики.