Для российских подростков планируют создать «правильный» контент

Более 70 процентов родителей хотят, чтобы мультфильмы не только развлекали, но и воспитывали детей. Однако отечественная мультипликация пока не может полностью закрыть зрительский спрос. Подростки ищут альтернативу на пиратских сайтах, смотрят анимационные сериалы, полные насилия и жестокости. В России пора создавать свой контент для подростковой аудитории, уверены эксперты анимации. А престиж профессии нужно поднимать и привлекать новых специалистов, иначе российские мультфильмы некому будет снимать. Что ждет отечественную анимацию, выяснила «Парламентская газета».

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Дети выбирают сами

46 процентов российских родителей высоко оценивают уровень отечественных мультфильмов. Об этом исполнительный директор Национальной родительской ассоциации Лариса Санатовская рассказала 29 апреля в Общественной палате на круглом столе, посвященном перспективам развития анимации. Более 70 процентов мам и пап хотят, чтобы мультики не только развлекали, но и воспитывали детей. 88 процентов респондентов отмечают влияние контента на становление характера и личности ребенка.

При этом только 23 процента опрошенных родителей сами выбирают, что будет смотреть их ребенок. 76 процентов доверяют выбору детей. Поэтому ответственным за выбор отчасти становится производитель, считает Санатовская.

«Мультфильмы — наиболее эффективный воспитательный формат, поскольку сочетает в себе и картинку, и слово», — отметила она.

Отечественные мультики рассказывали детям о добре, дружбе, взаимовыручке, любви к природе и животным. Но многие зарубежные мультфильмы учат жестокости, в них много крови и насилия.

В 2022 году вышло около 12 полнометражных российских мультфильмов, рассказал директор киностудии «Союзмультфильм» Борис Машковцев. Но с тех пор количество релизов снизилось до 8—9 в год. Отечественная анимация пока не заполняет полностью потребность в детском контенте. В прошлом году в кинотеатрах вышел 61 зарубежный релиз, отметил Машковцев, а соцсеть Вконтакте купила две тысячи единиц китайского контента. Детские каналы показывают зарубежные мультфильмы и кино не вместо отечественных, а вместо дыры, которую российские производители пока не могут закрыть своими силами.

Сменить пиратский контент

Особенно чувствительно отсутствие российской анимации и кино для подростов. Такой контент всегда был самым сложным, ведь эту аудиторию еще нужно уметь заинтересовать, отметила Санатовская.

Подростковый контент практически ушел с легального российского рынка, отметил Машковцев. Дети заполняют пустоту как могут, ищут в сети пиратские анимационные сериалы или фильмы, а их содержание невозможно урегулировать. В России необходимо начать работу над созданием своего контента для подростков, уверен эксперт. Дошкольники смотрят видео, которые прививают правильные ценности, но затем вся эта воспитательная работа просто может сойти на нет.

Нужно больше аниматоров

В прошлом году всего около 7 процентов от субсидий на кинематограф ушли на анимацию, сказал Машковцев. Проблема есть и с кадрами. В стране не становится больше аниматоров, которые способны производить полнометражные мультфильмы. Вопрос с подготовкой специалистов необходимо решить, иначе даже при наличии денег фильмы будут делать малопрофессиональные аниматоры, а в итоге пострадает зритель. Второй путь — платить деньги зарубежным специалистам.

Сейчас многие вузы, связанные с культурой и дизайном, открывают анимационные кафедры, отметил генеральный директор кинокомпании «Синемаскоп» Николай Скобеев. В стране есть даже перенасыщение образовательными учреждениями, а вот педагогов им не хватает. Будущему аниматору заранее стоит понять, нужен ему этот путь или нет, посоветовал эксперт, потому что анимация — это тяжелый труд.