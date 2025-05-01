Шесть способов интересно провести время на даче с детьми

Свежий воздух, совместные игры и творчество — лучший способ укрепить связь поколений и создать теплые воспоминания. Светлана Самохина, психолог Центра содействия семейному воспитанию «Центральный» Департамента труда и социальной защиты населения города Москвы, подобрала для «Вечерней Москвы» оригинальные идеи досуга, которые сделают майские праздники особенными для всей семьи.

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«Длинные майские выходные — отличная возможность провести время с детьми, открыть дачный сезон или отправиться на природу. Главное — чтобы занятия приносили радость и детям, и взрослым», — отметила Светлана Самохина.

Квест по поиску сокровищ

Превратите дачу в место для настоящих приключений. Придумайте увлекательную легенду о пиратском сокровище или наследстве богатого графа, которое спрятано в этих местах. Нарисуйте карту, на которой будут отмечены все значимые места вашего участка или его окрестностей: постройки, деревья и так далее. Каждая точка станет этапом квеста с заданиями — загадками, ключ-предметами или с небольшими подсказками. После завершения квеста устройте церемонию награждения с медалями или дипломами для всех участников.

«Это занятие не только развлечет детей, но и поможет им освоить навыки ориентирования на местности, развить внимательность и находчивость», — добавила психолог.

Пикник под звездами

В будние дни детям важно соблюдать режим сна, но в выходные можно сделать приятное исключение и устроить необычный пикник — посиделки под звездным небом. Приготовьте любимое угощение, завернитесь в пледы и рассказывайте друг другу истории и факты о звездах и космосе. Такой вечер станет настоящим семейным событием, которое дети запомнят надолго.

Творческие мастерские на природе

Организуйте мастер-класс по созданию поделок из природных материалов, собранных на даче. Дайте детям возможность проявить креативность и научиться работать с различными текстурами и формами. Этот процесс развивает художественные способности и усидчивость. По итогам устройте выставку или подарите готовые работы родным и близким.

Театр на крылечке

Дача хранит много семейных историй. Предложите детям вспомнить или придумать свои самые яркие приключения, написать сказку и поставить творческий номер под открытым небом, используя в качестве реквизита предметы из дома, а в качестве декораций — природу.

Кулинарный челлендж

Проведите веселый кулинарный челлендж, предложив детям придумать оригинальный рецепт весеннего салата. Дайте им свободу выбора ингредиентов и позвольте придумать «дачное» название для блюда. Кулинарный поединок поможет детям научиться полезным навыкам, а салат может стать вашим фирменным семейным блюдом.

«Фотоохота» на родителей

Организуйте фотосессию, поручив детям запечатлеть интересные локации или моменты из жизни семьи. Это развивает наблюдательность и художественный вкус, а приятным бонусом станет семейный фотоальбом с лучшими мгновениями майских выходных.

Узнать больше о работе столичных органов опеки и попечительства, жизни центров содействия семейному воспитанию можно на портале «Моя новая семья». Полезную информацию для себя там найдут будущие и состоявшиеся приемные родители, выпускники центров для детей-сирот и приемных семей, а также все, кто интересуется темой помощи детям, оставшимся без родительского попечения.

А если вы планируете уделить внимание саду и огороду, то майские праздники отлично подойдут для того, чтобы заняться посадкой растений, удобрением почвы и весенним закрытием влаги.