Перечислены самые безопасные цвета для детского купальника

Ортопед Светлана Коршунова заявила, что от выбора цвета купального костюма зависит безопасность ребенка. Предпочтительные оттенки она назвала для Telegram-канала врача скорой помощи Дмитрия Молодого.

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«Обратите внимание на такие цвета, как неоновый желтый, неоновый салатовый, неоновый оранжевый и неоновый фиолетовый. Лучше сочетать эти цвета в детском купальнике. Именно такой купальник видно как в бассейне, так и в открытой воде, если с ребенком что-то пойдет не так», ─ пояснила Коршунова.

По словам медика, самыми опасными цветами являются синий и зеленый, поскольку они плохо видны в открытой воде и в бассейнах. Таким образом, однажды благодаря купальному костюму можно спасти ребенку жизнь. Специалистка уточнила, что ее рекомендации касаются не только девочек, но и мальчиков.

Ранее инфекционист Людмила Катанахова рассказала, чем можно заразиться в бассейне. По ее словам, добавленный в воду хлор не уничтожает яйца паразитов, поэтому они могут попасть в желудочно-кишечный тракт.