Как справиться с подростковым кризисом

Сложный период взросления, который принято называть подростковым кризисом, зачастую становится настоящим испытанием для всей семьи. Как же преодолеть его, сохранив теплые и доверительные отношения с ребенком? Ответы на этот вопрос предоставила Мария Зубащенко, опытный психолог, детский и экзистенциальный психотерапевт, лектор Общества «Знание» и руководитель инклюзивной творческой лаборатории «На равных».

По мнению эксперта, ключ к успешному преодолению подросткового кризиса лежит в осознанном применении принципов безусловного принятия, активной поддержки и глубокого уважения личности ребенка. Зубащенко рекомендовала избегать деструктивных практик сравнения подростков с их ровесниками, отмечая, что такие сравнения ведут к понижению самооценки и разрушению доверительных отношений.

Вместо осуждения и давления, психолог советует сосредоточиться на подчеркивании сильных сторон подростка и открытом выражении своей любви и признания его усилий, передает слова психолога ФедералПресс.

Эффективное родительское влияние, по мнению специалиста, должно основываться не на позиции силы, а на взаимном доверии и партнерстве. В межличностном общении с подростком следует избегать директивных методов, отдавая предпочтение диалогу и учету мнения ребенка. Подобный подход способствует развитию чувства ответственности и самостоятельности. Важно также помнить о необходимости уважения личных границ подростка и предоставлении ему свободы выбора во всем, что не представляет угрозы для его безопасности и здоровья.

Зубащенко также порекомендовала родителям открыто делиться своими переживаниями, ошибками и чувствами, что поможет сблизить родителей и подростка, превратив их в союзников. При этом, специалист подчеркнула важность сбалансированного подхода к дисциплине, предлагая гибкую систему с возможностью для ребенка допускать ошибки и извлекать из них уроки. Жесткий контроль и запреты, не подкрепленные логикой и обоснованием, по её словам, лишь усугубляют проблему.

Напомним, ранее мы писали о том, какие признаки указывают на то, что подростку необходима психологическая помощь, а также о топ-5 ошибок родителей, которые хотят помочь детям справиться с подростковым кризисом.