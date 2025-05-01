Сколько времени тратят на уход за детьми женщины, а сколько мужчины

В среднем у них уходит на это около получаса в день, тогда как у мужчин — 11 минут.

Такие данные приводит ТАСС, ссылаясь на подсчёты Росстата. Также выяснилось, что неработающие мужчины тратят на детей меньше времени, чем те, кто трудится: в первом случае они отводят на это по три минуты в день; во втором — по 13.

Кроме этого, исследование показало, что сравнению с 2019 годом женщины и мужчины стали меньше уделять времени детям — тогда этот показатель составлял 48 и 16 минут соответственно.