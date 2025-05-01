Когда детей точно нельзя вести в детский сад

Большинство российских матерей водят своих детей в детский сад. Однако дети часто болеют, что затрудняет их посещение в дошкольную организацию. Когда точно нельзя вести детей в детсад, объясняет эксперт.

Педиатр Алена Хаджиева специально для RuNews24.ru рассказала, что не стоит водить детей в детский сад при симптомах и состояниях ребёнка, когда родитель не может понять или объяснить причину этих состояний.

«Если родитель знает, что у ребёнка есть хроническое заболевание, например, аллергический ренит, и у ребёнка есть проявление аллергического ренита в слабой форме, то ребёнка можно водить в сад. Если родители знают, что у ребёнка атопический дерматит и сейчас у него имеются небольшие проявления и усиления его симптомов, соответственно, малыша тоже можно водить в садик. Во всех остальных случаях, когда родитель не уверен в причине симптомов или если симптомы значительно нарушают самочувствие ребёнка, его нельзя ввести в детский сад, нужно показать специалисту», - объяснила собеседница издания.

По словам врача-педиатра, это могут быть любые проявления нездоровья: сыпь, насморк, жалобы на боль, сонливость. Любые другие проявления недомогания должны быть осмотрены специалистом, подчеркнула Алена Хаджиева.