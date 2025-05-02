Как помочь ребенку не потерять мотивацию и закончить учебный год без двоек

Конец учебного года - это всегда тяжелое время и для учителей, и для учеников. В беседе с ИА RuNews24.ru педагог частной школы по предмету английский язык Ксения Васюк отметила, что в апреле и мае становится тяжелее учить на силу ряда причин.

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Большую роль в этом играет весенняя погода, когда школьникам после долгой и холодной зимы хочется больше времени проводить на улице, забыв обо всех тревогах и заботах.

«Как правило, на конец года выпадают самые сложные и тяжелые работы. Это ВПР, контрольные, ОГЭ И ЕГЭ. Родители школьников и учителя это понимают, и дети тоже. Конечно, это тяжело и требует определенной концентрации. Поэтому работа должна быть командная - учителей, родителей и самих детей», - комментирует собеседница издания.

Ксения Васюк отметила, что у большинства обучающихся появляется желание отказаться от привычного режима дня. И это не удивительно: начинает светать раньше, а темнеть позже. Ребятам хочется немного подольше не ложиться спать. Но так делать нельзя, потому что сбивается ритм, убеждена учитель.

«Режим дня выходит из колеи и это сказывается на работоспособности. Кажется, что полчаса-час ничего не изменят, ведь солнышко же светит, но на самом деле это не совсем верно. Режим очень важно соблюдать до конца рабочего года. В противном случае можно очень сильно себе навредить», - подчеркнула учитель.

Собеседница также отметила, что в апреле больше всего обостряется дефицит витаминов. Например, витамина D, что способствует снижению концентрации, ухудшению самочувствия. Опытный педагог посоветовала в этот момент проконсультироваться с врачом, нет ли необходимости получать витамин не только из питания.

«В конце года нужно просто держаться. Помнить, что усталость - это нормально, выгорание - это нормально. Нужно почаще разговаривать в семье, делать акцент на том, что учебный год скоро закончится, ставить себе планы и цели в конце года. Очень , эффективно работает система маленьких целей. Очень здорово работает система таймера. Это когда ребенок распечатывает себе оставшееся количество времени, отмечаете важные на нем события, и эти события зачеркивает, закрашивает. Это хорошо работает, это отлаженная система такая», - делится Васюк.

По словам педагога, система полезна для детей любого возраста и даже взрослым людям. Как правило, этот метод помогает пережить сложные моменты в жизни.