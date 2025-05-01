Эксперт предупредил, как правильно реагировать на детскую агрессию

Она позволяет эффективно достигать поставленных целей.

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Важны также мотивация, инициативность, работоспособность и жизнерадостность. Об этом в эфире радиостанции «Говорит Москва» рассказала Елена Соловьёва.

«Когда мы воспитываем очень послушных детей, мы давим в них природный агрессивный фон. Агрессивность передаётся по наследству. Это особенность центральной нервной системы, которая необходима, чтобы вы побеждали. Победителей с низким агрессивным фоном не бывает, кроме как в шахматах. Агрессия – это не злость. Это конструктивные эмоции, похожие на злость, которые помогают активизироваться и достигать результатов или превозмогать что-то. Неразрушительная агрессия, а конструктивная. Агрессивность – это способность вступать в конфликты, находиться в конфликтах и выходить из конфликтов».

Ранее психолог сообщила о необходимости проводить 40 минут в день в «абсолютной тишине». Это поможет избежать «перестимуляции» нервной системы, снять стресс. Детям нужен час покоя, рассказала Елена Соловьёва.