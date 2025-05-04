Как правильно рассказать ребенку про 9 мая

Детский и семейный психолог Наталья Наумова в беседе с RT объяснила, как правильно рассказать ребёнку про праздник 9 Мая и с какого возраста можно начинать знакомить его с историческими событиями.

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«Обычно в возрасте уже трёх или трёх с половиной, четырёх лет можно говорить ребёнку о том, что наша страна победила, спасла много стран… Такая информация необходима. Детям важно знать, потому что есть подвиг наших дедов, прадедов», — заявила психолог.

По словам специалиста, маленьким детям не нужно смотреть фильмы про войну в полном объёме.

«Для подростков, для взрослых эти фильмы подходят… Для малышей всё-таки важно именно сначала говорить, рассказывать потихонечку. Чем ребёнок будет старше, тем больше фактов открывать», — резюмировала психолог.

Ранее сообщили, что в выставочном павильоне «Макет Москвы» на ВДНХ пройдёт тематическая программа, посвящённая 80-летию победы в Великой Отечественной войне.