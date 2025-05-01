Родители школьников спорят о семьеведении: мнения отцов и матерей разошлись

Родители российских школьников продолжают упоенно обсуждать новый предмет – семьеведенье — и, соответственно, учебник по нему. Впрочем, не для всех это экзотика: те, кто постарше, могли застать «Этику и психологию семейной жизни» в собственные школьные годы. Однако с тех пор мамы и папы школяров успели получить главное — практические навыки в нелегком деле построения семьи. И этот факт заставляет их смотреть на теоретические выкладки крайне скептически. Накануне майских праздников обсуждение новшества вышло на очередной виток.

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Слово «семьеведение» начало вызывать пылкие споры в марте, когда предмет с таким названием попытались сделать обязательным в школах. До этого он был добровольным, на регулярной основе его проводили школы в 42 из 89 регионов страны, руководствуясь при этом внутренними нормативными актами. Но мартовская презентация учебника по семьеведению вкупе с заявлением главы думского комитета по защите семьи Нины Останиной о необходимости в РФ «специальной демографической операции для защиты традиционных ценностей» у большинства вызвала отрицательную реакцию. Ряд общественных деятелей выразили свою позицию публично, а в Рунете вскипели родительские чаты. Учебник отправили на доработку, подивившись вслед, почему в работе над ним поучаствовала и представительница ныне официально запрещенной у нас эзотерики – родолог и психогенеолог.

В течение последующего месяца «бои» вокруг семьеведения в Рунете если и шли, то среди заинтересованных лиц – инициативная группа по внедрению нового предмета в обязательную школьную программу в кулуарах билась со своими идеологическими противниками, а в Рунете сражались те родители, над чьими классами, по их собственному мнению, «нависла прямая угроза семьеведения». Предмайские исследования отечественной платформы по поиску занятости всколыхнули тему, казавшуюся почти затихшей – во всяком случае, до нового учебного года – и внезапно обнаружили, что у семьеведения есть не только противники, но и сторонники.

В ходе опроса выяснилось, что идею перевода внеклассного на сегодня предмета «Семьеведение» в список обязательных предметов для 5-9-х классов, поддерживают более 30% россиян. Противники предмета, правда, трактуют полученные цифры как «за семьеведенье всего 34% респондентов). При этом идея ввести «уроки любви» в обязательную программу по душе в основном представительницам прекрасного пола, ее поддержало на 9% больше женщин (39% у дам, 30% у кавалеров).

Возраст тоже имеет значение: меньше всего поклонников у семьеведенья у опрошенных 35-45 лет. Еще 26% респондентов высказались, что семьеведенье актуально – но в 9-11-х классах, а не в 5-м, с которого его планируется начать преподавать российским школьникам. На что родители старшеклассников возразили, что время на «глупости» есть как раз в любых классах, кроме тех, в которых сдают экзамены, так что девяти- и одиннадцатиклассникам точно не до уроков любви. Им нужно думать о важном, только о другом.

— Наша школа внутренним голосованием сделала это половое просвещение обязательным, — на условиях анонимности делится мама девятиклассницы из Нижнего Новгорода. – Дети воспринимают эти «разговоры о важном», у нас они так называются, как передышку между действительно сложными предметами. Но при этом эта болтология крадет время у того, что действительно важно для результата на экзаменах и будущего поступления.

Эту позицию разделили 4 из 10 анонимно опрошенных при исследовании сограждан: лишний предмет – всегда дополнительная нагрузка на детей, на их голову и психику, а в 9 и 11 классах у них другие «вызовы». Тем более семьеведенье, по мнению так высказавшихся, «не пригодится их детям в будущем».

— Я для того, что ли, троих дорогущих репетиторов оплачиваю, чтобы в школе мой сын балду гонял на уроках о любви?! – кипятится столичный отец ученика выпускного класса. – У нас уважаемая школа, но предметы, нужные моему сыну для дальнейшей учебы, положа руку на сердце, дают слабо. Престижные вузы с таким багажом не потянуть, а репетиторы нынче ценами кусаются. А тут еще и семьеведенье какое-то! Когда детям нужно собраться и думать только о главном!

Это Рунет и воспринял как «новый аргумент» против нового обязательного предмета: в некоторых классах у детей есть дела поважнее. Хотя аргумент, скорее, тщательно забытый старый: инициативная группа по семьеведенью сразу возразила оппонентам, что важнее семьи в нашей стране ничего нет. А возражать против такого не всякий решится: как ни крути, семья это все-таки главное, без нее и карьера не склеится, и здоровье расклеится.