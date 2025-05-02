Меган Маркл поделилась идеей, как сохранить семейные воспоминания

Герцогиня уверена, что сын и дочь скажут ей за это спасибо. Меган Маркл рассказала о милой традиции, которую ввела с появлением детей. После рождения малышей Арчи и Лилибет она завела специальные электронные ящики, которые превратила в «капсулы времени».

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"Почти каждый вечер я отправляю им письма. Я подумала, что будет здорово подарить им возможность в будущем посмотреть, какими они были в детстве", — объяснила Маркл.

Супруга принца Гарри отметила, что отправляет фотографии, табели успеваемости, забавные цитаты, а также небольшие рассказы о том, как ребята провели тот или иной день. По мнению Маркл, такой способ поможет как можно дольше сохранять трогательные воспоминания и связь с детьми.