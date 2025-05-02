Минпросвещения подготовит перечень игрушек для детсадов в 2026 году

Федеральный список рекомендованных игрушек для всех детских садов России может появиться в 2026 году. Об этом сообщил министр просвещения Сергей Кравцов.

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Ранее он отмечал, что в магазинах до сих пор встречаются игрушки, которые, по его мнению, формируют ценности, противоречащие традиционным российским. Первый замглавы ведомства Александр Бугаев добавил, что в разрабатываемом перечне приоритет будет отдан продукции отечественного производства.

— Перечень игрушек для детсадов уже готовится. Я думаю, он будет готов в следующем году. Это не быстрый процесс, — сказал он.

Как пояснили в пресс-службе Минпросвещения, на данный момент выбор игрушек, игр и учебных средств осуществляется на уровне регионов. Уже существует утвержденный список для детсадов, участвующих в программе капремонта. В него входят куклы, музыкальные инструменты, театральные костюмы, фигурки людей разных профессий и рас, включая людей с инвалидностью, а также одежда для кукол на любую погоду и фигурки животных со всего мира.

Разрабатываемый перечень планируется рекомендовать для всех детских садов страны. В министерстве уточнили, что для его создания проведут широкое общественное обсуждение с участием экспертов и представителей образовательного сообщества, передает ТАСС.

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