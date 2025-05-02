Что делать, чтобы зародить в ребенке желание помогать

Майские праздники — прекрасная возможность провести время с семьей и детьми, организовав для всех интересный и полезный досуг. Екатерина Котляр, психолог семейного центра «Отрадное» Департамента труда и социальной защиты населения города Москвы, рассказала, как приобщить ребенка к совместным семейным занятиям, развить у него чувство ответственности и желание помогать.

Дети с удовольствием включатся в работу, если заинтересовать их необычной идеей и дать почувствовать свою значимость. Вид совместных занятий может быть очень простым — например, приведение в порядок дачного участка и подготовка грядок к посеву, приготовление еды, несложные столярные работы или участие в экологической акции.

«Важно помнить, что какой бы вариант совместной деятельности ни выбрали родители, главное — не забывать поощрять ребенка за его труд. Это может быть похвала, небольшой подарок или совместное занятие, которое он давно хотел попробовать. Важно, чтобы ребенок чувствовал, что его вклад видят и ценят», — рассказала Екатерина Котляр.

При работе на дачном участке стоит приобрести детям их личный садовый инвентарь и выделить собственную грядку. Маленькая лопатка, грабли и лейка помогут ребенку почувствовать себя взрослым и причастным к значимому делу. Он будет знать, что ему доверяют важные задачи. А посадка овощей, зелени и цветов позволит увидеть впоследствии результаты своего труда и узнать много нового об окружающем мире.

Еще один прекрасный вид полезного времяпровождения — совместное приготовление пищи. В процессе готовки дети учатся ценить усилия и мастерство. Заинтересовать их будет проще, если предложить им поучаствовать в кулинарном эксперименте и приготовить что-то новое, чего они никогда раньше не пробовали. Это может быть блюдо национальной кухни той страны, где хочет побывать семья, или фуршет для дачного ужина. Маленький ребенок сможет помочь с выполнением простых задач: подавать продукты, мыть овощи и фрукты. Дети постарше уже готовы сами нарезать салат или предложить идею по изменению рецепта. В результате ребята увидят, как труд превращается в удовольствие — вкусную еду.

Дети с радостью помогут в несложных ремонтных работах и изготовлении предметов декора. Например, в починке садовой скамейки или покраске беседки, особенно если доверить ребенку самому выбрать дизайн и цвет. Также в домашних условиях из подручных средств можно смастерить разные поделки: украсить фоторамку для семейного снимка, сделать весенний коллаж и панно с использованием природного материала, разрисовать ткань. Польза от таких занятий велика: работа с инструментами и материалами помогает развивать мелкую моторику и творческий подход, тренирует терпение и усидчивость. А достигнутый результат поддержит уверенность ребенка в своих силах.

Маленьких детей важно научить заботиться о природе. Это можно сделать присоединившись к экологическим инициативам района или города. Дети старше 14 лет могут стать волонтерами-экологами и самостоятельно участвовать в акциях, а также вместе с родителями и друзьями помогать в сортировке вторсырья и ухаживать за территориями природных зон.

Ребятам младшего возраста будет интересно провести время с папой и мамой за изготовлением скворечника. Они могут собрать и отдать на переработку бумагу, пластик или одежду в хорошем состоянии, а затем отправиться в один из крупных экологических центров Москвы и узнать о том, как этим материалам дарят вторую жизнь.

Сегодня в столице представлено более 10 направлений волонтерской деятельности, в которых дети могут участвовать самостоятельно, с друзьями или родителями. Познакомиться с ними и выбрать подходящее мероприятие можно на сайте ресурсного центра «Мосволонтер».

В столице действует 17 городских организаций для поддержки семей с детьми. Это 13 семейных центров, а также ресурсный центр поддержки семьи и детства «Отрадное», кризисный центр помощи женщинам и детям, социально-реабилитационные центры для несовершеннолетних «Возрождение» и «Алтуфьево». Специалисты проводят тренинги и занятия, индивидуальные и семейные психологические консультации, оказывают правовую помощь. Подробная информация о работе центров размещена на портале «Мой семейный центр».