Психолог объяснила, как привить ребенку финансовую грамотность

Карманные деньги остаются для родителей одним из самых сложных вопросов в воспитании детей. Сколько их нужно давать, чтобы не избаловать? Как привить ребёнку финансовую грамотность? Нужно ли давать карманные деньги в качестве поощрения к учёбе и отбирать в качестве наказания за плохие оценки? Можно ли давать «зарплату» за уборку дома? И как научить ребёнка копить сбережения?

Родительский контроль

Сервис по поиску работы SuperJob провёл исследование, чтобы выяснить, сколько карманных денег дают россияне своим детям. Как оказалось, получить карманные деньги проще всего старшеклассникам – им чаще выдают финансы на мелкие расходы. Школьникам до 15 лет сложнее, так как родители либо не выдают им денег, либо предлагают «заработать» посредством уборки или сдачи домашних заданий.

Из опрошенных 80% родителей младшеклассников и примерно 9 из 10 родителей подростков старше 11 лет выделяют детям на карманные расходы. Это намного больше, чем год назад. По данным прошлого исследования, давать деньги детям от 7 до 10 лет были готовы около 69% мам и пап.

Чем старше ребёнок, тем меньше родители контролируют его расходы. Если лишь около 14% мам и пап младшеклассников признались, что не следят за покупками, то среди родителей подростков и старшеклассников таких аж 44%.

С возрастом вырастает и сумма на карманные расходы. Детям от 7 до 10 лет в среднем дают 620 рублей в неделю, ученикам средней школы около 930, а старшеклассникам – около 1320.

Причём получить карманные деньги для большинства совсем не просто. Детям до 15 лет родители обычно предлагают деньги в качестве «зарплаты» за поручения по дому или хорошие оценки. Старшеклассникам проще – им деньги чаще всего выдают просто так. К тому же, по словам многих родителей, учащиеся 9 – 11‑х классов зачастую уже сами в состоянии заработать немного карманных на каникулах.

Время – деньги

По мнению экспертов, давить на ребёнка, требуя, чтобы он шёл искать работу в 14 лет, точно не нужно. Но вот если инициатива идёт от самого подростка, то поддержать его стремление подзаработать явно стоит.

«Это классный момент, когда можно построить альянс, – считает психолог Татьяна Витаева. – То есть не запрещать, не протестовать, а расспросить ребёнка подробнее, для чего он хочет пойти подрабатывать на каникулах. Если в его идеях всё более-менее нормально, то можно поддержать и помочь. Не устраивать его насильно куда-то работать, а просто поискать вместе подходящее место для подработки – чтобы оно было не опасным, убедиться, что ему действительно заплатят. Может быть, подсказать, где искать такую подработку».

А вот к оплате дел по дому большинство специалистов относятся скептически.

«Ребёнка ведь привлекают к домашнему труду не в качестве рабочей силы, – объясняет Татьяна Витаева, – а чтобы у него сформировалось понимание, что в своей квартире нужно убирать, стирать, готовить. А если ему дают за это деньги, его как бы нанимают. Не формируется понимания, что каждый член семьи должен участвовать в делах по дому бесплатно».

Карманные деньги как награда за хорошую учёбу тоже не помогут ребёнку ни лучше учиться, ни понять ценность накоплений.

«Учёба – понятие хорошее, но относительное, – рассказала психолог. – Ребёнок может получить четвёрку, и четвёрка для кого-то прекрасная оценка, а для кого-то ужасная. И оценки зависят не только от самого ребёнка, но и от его состояния здоровья, от атмосферы в классе. Странно лишать ребёнка карманных денег за плохую учёбу, если она далеко не всегда плохая из-за поведения самого ребёнка».

Использовать карманные деньги в качестве наказания, по мнению психолога, тоже не очень эффективно. Отнимать их, чтобы проучить ребёнка за плохую оценку или невыполненную работу по дому, можно только в том случае, если это заранее было обговорено.

«Это имеет смысл, если есть договорённость: ты не делаешь задание – мы тебя ограничиваем в карманных деньгах, – считает Татьяна Витаева. – Чтобы ребёнок знал последствия своего проступка. Но если это не было обговорено, а просто действует как наказание, то я не рекомендую так делать».

Определить возраст, когда уже точно можно выдавать карманные деньги, практически невозможно. Здесь всё зависит исключительно от ребёнка и его особенностей.

«Кто-то в три года сможет себе что-то купить, кто-то советуется по покупкам и в 16 лет, – поделилась Татьяна Витаева. – В первую очередь, логично начинать выдавать карманные деньги тогда, когда у ребёнка есть необходимость что-то покупать себе самому. Допустим, 5‑летний ребёнок ходит в кружок, и там, например, есть автомат с шоколадками. Если вы не против, чтобы он их ел, то есть смысл давать на них деньги. В школьном возрасте точно нужны карманные деньги – ребята часто ходят в разные кафешки, и могут появиться мелочи, вроде красивых ручек, которые ребята захотят себе сами купить».

Не нужно впадать в крайности и считать, что если ребёнку давать деньги, то он обязательно вырастет избалованным. Важно придерживаться нескольких правил, чтобы сформировать у школьников здоровое отношение к деньгам.

«В карманных деньгах должна быть стабильность и понятность, – считает психолог. – Если родители договорились, что каждую неделю дают ребёнку, например, 500 или тысячу рублей, это хорошо. Он сможет планировать свои расходы – они предсказуемы. А если работает наоборот – сегодня выдал 3 тысячи, завтра ничего, а через неделю дал 500, то ребёнку непонятно, когда в следующий раз ждать денег и сколько. Чтобы ребёнок научился обращаться с деньгами, нужна стабильность в сроках и сумме».

Можно давать деньги раз в месяц, а можно только тогда, когда ребёнок сам просит, либо совмещать две эти системы. Главное, чтобы просьба о деньгах не вызывала у ребёнка стыда или страха.