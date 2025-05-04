«Это очень сложно». Ирина Пегова дала совет родителям

Народная артистка России Ирина Пегова дала совет боящимся отпустить детей во взрослую жизнь родителям. Ее цитирует «Пятый канал».

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Недавно в спортивной драме «Финал» с Денисом Шведовым она сыграла роль мамы главного тренера сборной России Владимира Алекно. Актриса отметила, что ей было бы сложно воспитывать спортсмена и посвятить всю жизнь только сыну или дочке.

«Это очень сложно, это служение. Это или жесткое воспитание, или спортсмен должен быть крайне-крайне удачливый и талантливый, чтобы не надо применять какого-то строгого воспитания», — делится Пегова.

По словам актрисы, у которой есть 19-летняя дочь Татьяна, страха перед сепарацией она не испытывала.

«Это такой естественный процесс. Это же само собой происходит», — говорит Пегова.

Накануне Виктория Дайнеко пожаловалась, что дочери ее нового мужа не пришли на их свадьбу.