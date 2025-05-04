Актриса Пегова назвала сепарацию от родителей естественным процессом

Газета.Ru

Народная артистка России Ирина Пегова дала совет боящимся отпустить детей во взрослую жизнь родителям. Ее цитирует «Пятый канал».

«Это очень сложно». Ирина Пегова дала совет родителям
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Недавно в спортивной драме «Финал» с Денисом Шведовым она сыграла роль мамы главного тренера сборной России Владимира Алекно. Актриса отметила, что ей было бы сложно воспитывать спортсмена и посвятить всю жизнь только сыну или дочке.

«Это очень сложно, это служение. Это или жесткое воспитание, или спортсмен должен быть крайне-крайне удачливый и талантливый, чтобы не надо применять какого-то строгого воспитания», — делится Пегова.

По словам актрисы, у которой есть 19-летняя дочь Татьяна, страха перед сепарацией она не испытывала.

«Это такой естественный процесс. Это же само собой происходит», — говорит Пегова.

Накануне Виктория Дайнеко пожаловалась, что дочери ее нового мужа не пришли на их свадьбу.

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