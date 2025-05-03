Почему детям полезно писать от руки

Испанские ученые провели исследование и выяснили, что навыки письма от руки очень полезны для детей при освоении ими алфавита и правил орфографии.

© Мир24

Чтобы прийти к этому выводу, был проведен эксперимент. В нем приняли участие 50 детей, которые готовятся к поступлению в первый класс. При этом все малыши были носителями испанского языка, однако пока не умели читать. Детей рандомно распределили по четырем группам. Участники двух из них изучали буквы и словам, выписывая их: кто-то повторял буквы от руки, другие обводили их. Ребята из двух оставшихся групп осваивали материал, набирая текст на клавиатуре: первые — используя один и тот же шрифт, а другие — разные.

Попутно авторы научной работы оценивали общие навыки несовершеннолетних, такие как память, знание испанских букв, мелкая моторика. Также на двух отдельных сессиях малышей просили запомнить буквы из двух незнакомых языков — армянского и грузинского. Затем дети проходили тест на знание изученного материала.

В результате оказалось, что те участники эксперимента, которые обучались посредством написания букв от руки, показали лучшие результаты. Например, они с большей точностью идентифицировали нужные буквы и лучше запомнили правописание. Научная статья опубликована в издании Journal of Experimental Child Psychology.

Ранее ученые провели исследование и обнаружили, что структура мозга у людей, которые регулярно читают для удовольствия, отличается от структуры мозга тех, кто делает это редко. Оказалось, что у активно читающих наблюдаются изменения в двух ключевых областях мозга в левом полушарии, отвечающих за обработку языка.