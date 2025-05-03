Могут ли ученика выгнать с урока за плохое поведение

В российских школах проходят родительские собрания, посвященные окончанию учебного года, и часто вопрос поведения на уроках становится основным. Профильные ведомства и парламентариев дисциплина в учебных заведениях волнует не меньше. Так, оценки за поведение, возможно, начнут выставлять уже с 1 сентября. А сенатор Наталия Косихина предлагает дать учителям право выгонять из класса старшеклассников за неоднократное нарушение дисциплины. В Госдуме же предлагают начать с качественного образования учителей. Как сейчас школы могут влиять на поведение учеников и что изменится в будущем, узнала «Парламентская газета».

© Парламентская газета

Права и обязанности

«Надел однокласснику ведро на голову», «Стрелял бумажками в учителя», — рассказы педагогов о срыве уроков знакомы многим родителям.

Президент Владимир Путин в феврале 2025 года поручил решить проблему с дисциплиной в школах. Правительство считает целесообразным вернуть оценки за поведение. Минпросвещения планирует начать выставлять двойки и пятерки за дисциплину уже с 1 сентября 2025 года — эксперимент пройдет в нескольких школах.

Озабочены поведением на уроках и парламентарии. Известны случаи, когда нехватка времени на воспитание приводила к грубости, хамству, а иногда и рукоприкладству ученика в отношении педагога и родителей, рассказала «Парламентской газете» член Комитета Совфеда по социальной политике Наталья Косихина.

«Все попытки плохого поведения необходимо пресекать на корню, начиная с начальной школы. У учителя, как и у ученика, должны быть не только обязанности, но и права, одним из которых является применение такой меры, как просьба выйти из класса, если ученик неоднократно нарушает дисциплину», — отметила сенатор.

Эту возможность необходимо обсуждать, однако Косихина убеждена, что это позволит быстрее и эффективнее добиваться порядка в классе, прививать уважение к педагогам. При этом важно, чтобы принимаемые меры не противоречили законам и Конституции.

Пока только выговор

Сейчас учителя не могут выгнать с урока даже самых отпетых хулиганов. Статья 43 Конституции гарантирует общедоступность образования. А статья 3 профильного закона гласит: государственная политика в сфере образования основывается на недопустимости дискриминации. Кроме того, школа несет ответственность за жизнь и здоровье детей во время учебы. Если с ребенком что-то случится, пока он не на уроке, отвечать будет администрация.

Возможности школ влиять на поведение учеников перечислены в статье 43 закона об образовании. За нарушение требований устава школы на ребенка могут наложить дисциплинарное взыскание — замечание или выговор. Могут и отчислить из школы, но только за неоднократное совершение дисциплинарных проступков и при условии, что ученику исполнилось пятнадцать лет, а другие меры воздействия не дали результата. Решение об исключении принимают с учетом мнения родителей и с согласия комиссии по делам несовершеннолетних.

Взыскания нельзя применять к ученикам младших классов и к детям с задержкой психического развития или умственной отсталостью. Школьники не могут получить взыскание во время болезни или каникул. При выборе наказания школа должна учесть тяжесть проступка, причины и обстоятельства, предыдущее поведение ученика, его эмоциональное состояние.

Выслушать педагогов

Вопрос дисциплины в школе нужно решать комплексно, убеждена председатель Комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Нина Останина. Начать необходимо не с детей, а взрослых.

«Все ли мы сделали, чтобы детям было интересно учиться в школе? Насколько содержательны сами предметы? Все ли учебники интересны?» — задалась вопросом депутат.

Еще одна важная тема — подготовка профессиональных педагогических кадров. Долгое время в педвузы люди шли по остаточному принципу, напомнила парламентарий. Сейчас ситуация начинает меняться, в том числе при активном участии Госдумы.

Останина считает, что выгонять детей из класса и изолировать их от сверстников не стоит.

«Я бы пригласила родителей, пусть они сидят вместе со своим ребенком в классе и наблюдают за свои чадом», — предложила парламентарий.

Стоит учесть и психологические особенности детей. Например, ребята могут переживать за своих отцов, воюющих на СВО, и это может отражаться на поведении. Нужно готовить школьных психологов, чтобы в каждом учебном заведении была возможность направить ребенка и родителей за помощью к профессионалу.

Зампредседателя Комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Виталий Милонов уверен, что нужно выслушать предложения Минпросвещения. Ведомство расскажет, какие изменения в нормативно-правовой базе необходимы. Педагоги тоже должны высказать свои опасения и предложения. И уже тогда парламентарии примут соответствующее решение.