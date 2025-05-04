В киберполиции рассказали, как оградить подростков от мошенников

В МВД рассказали, как мошенники чаще всего шантажируют подростков в Сети. Давно не секрет, что аферисты готовы обманывать кого угодно — от детей до пожилых инвалидов. И схемы их постоянно обновляются, совершенствуются. В российской киберполиции напомнили о самых распространённых уловках, направленных на подростков, и перечислили меры защиты.

Как мошенники обманывают подростков в интернете

Кого проще обмануть

Чаще всего аферисты выбирают тех, кто много времени проводит в соцсетях: публикует посты и комментарии, активно общается в мессенджерах.

Как выглядит схема обмана

Потенциальной жертве пишут с фейкового аккаунта. Сначала пытаются войти в доверие и заслужить симпатию. Всё это ради того, чтобы потом выманить личные данные, фото и видео. В итоге начинается давление на подростка, чтобы он выполнил условия мошенников.

Например, они могут написать:

«Если ты не сделаешь так, как мы скажем, то эти фото окажутся в интернете!» — предупредила киберполиция в своём телеграм-канале.

Как защитить подростка от мошенников в Сети

Настроить приватный доступ к его аккаунтам — только для родственников и друзей.

Объясните, что нельзя отправлять личное незнакомым людям. Также необходимо скептически относиться к их предложениям.

Мягко спрашивайте, чем подросток занимается в соцсетях.

Установить на гаджеты подростка антивирус.

Ранее выяснилось, что мошенники принялись скупать у российских школьников аккаунты в соцсетях. В чём здесь подвох, объяснили в этом материале.