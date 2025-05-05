Мошенники придумали новую схему на ЕГЭ и ОГЭ

Аферисты активизировались перед началом проведения государственных экзаменов в российских школах. Они предлагают будущим выпускникам купить "настоящие" ответы на экзаменационные задания.

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Под конец весны мошенники стали чаще пытаться обманывать доверчивых выпускников и их родителей. Злоумышленники в Сети предлагают гражданам купить "настоящие" ответы на задания в бланках ОГЭ и ЕГЭ, уверяя, что они у них есть. Однако в итоге оказывается, что это лишь схема для выманивания денег. Связь с продавцами "ответов" прерывается, как только они получают аванс, передает издание "Город55".

Как рассказали в Telegram-канале минобразования Омской области, "настоящих" ответов на контрольно-измерительные материалы выпускникам никто не предоставит.

«Рособрнадзор предупреждает: утечка контрольных измерительных материалов до начала экзаменов исключена. КИМы защищены многоступенчатой системой безопасности, а доступ к ним открывается только в момент экзамена. Все предложения купить ответы – фальшивка», — сообщили в ведомстве.

Для подготовки к экзаменам специалисты порекомендовали воспользоваться порталом "Федерального института педагогических измерений", где можно найти методические рекомендации и открытые банки заданий.