В европейской стране отчитались о нулевой инфляции

Потребительские цены в Швейцарии показали нулевой рост в апреле в сравнении с тем же месяцем 2024 года после мартовского роста на 0,3 процента в годовом выражении. Об этом сообщает Федеральное статуправление этой европейской страны.

Отмечается, что месяц к месяцу (к уровням марта — прим. «Ленты.ру») цены не изменились так же, как и год к году. В целом показатель, о котором отчитались в понедельник власти, оказался самым низким с марта 2021 года.

При этом нулевая инфляция сложилась, в частности, из падения цен на продукты и безалкогольные напитки (на 0,8 процента), услуги здравоохранения (на 0,3 процента) и транспортные услуги (на 2,6 процента), а также подорожания жилья (на 1,4 процента), услуг связи (на 1 процент) и расчеты в ресторанах и гостиницах (на 1,6 процента).

Прошлой весной ЦБ Швейцарии первым объявил о победе над захлестнувшей мировые экономики инфляцией, снизив ключевую ставку до 1,5 процента. Сейчас ее довели уже до 0,25 процента, и речь идет о том, чтобы, не допуская серьезного дефляционного давления на экономику, перевести показатель в диапазон отрицательных значений, в котором он находился до осени 2022 года.