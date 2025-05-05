Психолог, преподаватель психологии кандидат психологических наук Софья Сулим в беседе с RT объяснила, какие факторы влияют на выбор профессии выпускников.

Как считает Сулим, в настоящее время родители оказывают большое влияние на выбор профессии школьника.

«У нас сам контекст общества такой, детоцентристский, — на детях сосредоточено очень много внимания, даже излишне», — заявила психолог.

По её словам, таким образом родители часто проецируют на ребёнка свои нереализованные потребности без учёта того, чего хотят их дети.

«Учителя, с которыми складываются хорошие отношения, как родительская фигура, тоже могут иметь большое влияние. Особенно если нет контакта с родителем или очень хороший контакт с учителем», — отметила Сулим.

По мнению специалиста, в выборе будущей профессии современный ребёнок в настоящее время «ориентируется на интерес».

«Потому что общество сейчас у нас так устроено, оно культивирует интерес... Ты себя в этом находишь, ты получаешь удовольствие — поэтому они очень легко меняют хобби, виды деятельности, пробуют учиться вне контекста именно школьного плана», — добавила психолог.

Таким образом, продолжает Сулим, самыми популярными сферами выбора являются маркетинг, информационные технологии, дизайн, всё, что связано с искусственным интеллектом, а также психология.

Кроме того, она добавила, что для современной молодёжи важна практичность.

То есть не только интерес, но и возможность заработать деньги, заключила собеседница RT.

Ранее директор по развитию образовательных продуктов IT-колледжа MAXITET Елена Провозен посоветовала в беседе с RT начинать собирать портфолио ещё в старших классах школы, чтобы постепенно накапливать опыт и достижения.